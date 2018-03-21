ننشر توصيات المؤتمر السابع للنقل الدولى واللوجيستيات بالإسكندرية







‏ ‏الإسكندرية- هناء أبو العز

اختتم المؤتمر الدولى السابع للنقل البحرى واللوجيستيات، مارلوج "7 "، والذى نظمه مركز البحوث ‏والإستشارات لقطاع النقل البحرى ‏ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏والنقل البحرى‎ ‎أعماله التى استمرت على مدار 3 أيام بالإسكندرية.‏

وأكدت جميع الأوراق البحثية التى قدمت للمؤتمر على أهمية وحيوية الابتكار ليس فقط على مستوى ‏الموانىء البحرية بل أيضًا على صعيد التجديد والتعاون على مستوى الدول ككل .‏

وأوصى المؤتمر بأهمية الدمج بين التنمية المستدامة والبحث العلمى والتنمية المجتمعية من خلال دمج ‏محور الابتكار والإبداع ضمن تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتطبيق مفهوم "إنترنت الأشياء" بالموانىء ‏العربية والاهتمام بإعداد وتأهيل كوادر بشرية مؤهلة لاستخدام نظم "إنترنت الأشياء".‏

‏ كما أوصى المؤتمر الدولى للنقل الدولى واللوجيستيات، بضرورة إقرار إتفاقية دولية موحدة لتنظيم عقود ‏النقل متعدد الوسائط، حيث أن النظم الحالية تضمن نظم قانونية متباينة.‏

وأوصى المشاركون بتوجيه قدر كبير من الاستثمارات لتطوير الموانىء المصرية، خاصة المطلة على قناة ‏السويس وتوفير التسهيلات والخدمات المختلفة التى تمكنها من جذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية للتردد ‏عليها، ومن ثم تضمينها فى شبكات الخدمات العالمية.‏

وأكد المؤتمر على وضع الابتكار للحكومات العربية من أجل النهوض بقطاع الموانىء والعمليات اللوجيستية ‏مع وضع طرق قياس الابتكار ومؤشرات الأداء وتأثيرها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى فى ‏صناعة نقل الموانىء، وطالب القائمون على المؤتمر بضرورة الاهتمام بنظم إدارة الطاقة فى الموانىء ‏لتحسين كفاءتها وتحويلها لموانىء خضراء صديقه للبيئة.

وأوصى المؤتمر بوضع السياسات والتشريعات اللازمة، لتفعيل نظام "الشحن البحرى القصير"، للمساهمة فى ‏زيادة حجم التبادل التجارى بين الموانىء العربية بالإضافة تقليل الإبنعاثات، وأكد المشاركون فى "مارلوج 7 " على إدخال معيار عالمى مشترك فى نظام التعليم والتدريب البحرى، ‏وخاصة فى مجالات استخدام التكنولوجيا البديلة والابتكارات وفى مجال النقل البحرى.‏

وأكد المؤتمر على أهمية الآخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة، خاصة فيما يتعلق بالقيادة الذاتية للسفن ‏وتأثيرها على تطوير النظم القانونية والموارد البشرية لمواجهة التطور السريع فى التكنولوجيا مع الأخذ بعين ‏الاعتبار العمل على تفعيل حركة المدفوعات المالية الإلكترونية فى مجال المعاملات التجارية، خاصة بالنسبة ‏لمرحلى البضائع لدعم حركة التجارة.

وعلى هامش المؤتمر وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء الموافق 20 ‏مارس 2018 إتفاقية تفاهم بين معهد تدريب الموانئ قسم الهندسة والإداراة بجامعة جنوا فى إيطاليا‎.‎

ووقع على الاتفاقية من جانب الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، ومن ‏جانب جامعة جنوا –إيطاليا- البروفسيور/ بيترو زينينو رئيس جامعة جنوا، وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والدارسين وعقد البرامج المشتركة بين الطرفين فى مجال تطوير ‏اللوجيستيات والنقل البحرى.