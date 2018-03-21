ننشر توصيات المؤتمر السابع للنقل الدولى واللوجيستيات بالإسكندرية

ننشر توصيات المؤتمر السابع للنقل الدولى واللوجيستيات بالإسكندريةالأربعاء، 21 مارس 2018 03:25 م
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
الإسكندرية- هناء أبو العز
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اختتم المؤتمر الدولى السابع للنقل البحرى واللوجيستيات، مارلوج "7 "، والذى نظمه مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحرى ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أعماله التى استمرت على مدار 3 أيام بالإسكندرية.
وأكدت جميع الأوراق البحثية التى قدمت للمؤتمر على أهمية وحيوية الابتكار ليس فقط على مستوى الموانىء البحرية بل أيضًا على صعيد التجديد والتعاون على مستوى الدول ككل .
وأوصى المؤتمر بأهمية الدمج بين التنمية المستدامة والبحث العلمى والتنمية المجتمعية من خلال دمج محور الابتكار والإبداع ضمن تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتطبيق مفهوم "إنترنت الأشياء" بالموانىء العربية والاهتمام بإعداد وتأهيل كوادر بشرية مؤهلة لاستخدام نظم "إنترنت الأشياء".
كما أوصى المؤتمر الدولى للنقل الدولى واللوجيستيات، بضرورة إقرار إتفاقية دولية موحدة لتنظيم عقود النقل متعدد الوسائط، حيث أن النظم الحالية تضمن نظم قانونية متباينة.
وأوصى المشاركون بتوجيه قدر كبير من الاستثمارات لتطوير الموانىء المصرية، خاصة المطلة على قناة السويس وتوفير التسهيلات والخدمات المختلفة التى تمكنها من جذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية للتردد عليها، ومن ثم تضمينها فى شبكات الخدمات العالمية.
وأكد المؤتمر على وضع الابتكار للحكومات العربية من أجل النهوض بقطاع الموانىء والعمليات اللوجيستية مع وضع طرق قياس الابتكار ومؤشرات الأداء وتأثيرها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى فى صناعة نقل الموانىء، وطالب القائمون على المؤتمر بضرورة الاهتمام بنظم إدارة الطاقة فى الموانىء لتحسين كفاءتها وتحويلها لموانىء خضراء صديقه للبيئة.
وأوصى المؤتمر بوضع السياسات والتشريعات اللازمة، لتفعيل نظام "الشحن البحرى القصير"، للمساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين الموانىء العربية بالإضافة تقليل الإبنعاثات، وأكد المشاركون فى "مارلوج 7 " على إدخال معيار عالمى مشترك فى نظام التعليم والتدريب البحرى، وخاصة فى مجالات استخدام التكنولوجيا البديلة والابتكارات وفى مجال النقل البحرى.
وأكد المؤتمر على أهمية الآخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة، خاصة فيما يتعلق بالقيادة الذاتية للسفن وتأثيرها على تطوير النظم القانونية والموارد البشرية لمواجهة التطور السريع فى التكنولوجيا مع الأخذ بعين الاعتبار العمل على تفعيل حركة المدفوعات المالية الإلكترونية فى مجال المعاملات التجارية، خاصة بالنسبة لمرحلى البضائع لدعم حركة التجارة.
وعلى هامش المؤتمر وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 إتفاقية تفاهم بين معهد تدريب الموانئ قسم الهندسة والإداراة بجامعة جنوا فى إيطاليا.
ووقع على الاتفاقية من جانب الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، ومن جانب جامعة جنوا –إيطاليا- البروفسيور/ بيترو زينينو رئيس جامعة جنوا، وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والدارسين وعقد البرامج المشتركة بين الطرفين فى مجال تطوير اللوجيستيات والنقل البحرى.
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