مدير معهد الفنون بالهند: الفن الإسلامى يتمتع بحس جمالى ويجب الحفاظ عليه

قالت رينا ديوان، مدير معهد الفنون من دولة الهند، أن الفن الإسلامى يتمتع بحس جمالى فريد، وهو فن يحتاج إلى الحماية ويجب الحفاظ عليه.

وأشارت إلى أن الهند بها العديد من مظاهر الفن الإسلامى من الأوانى الفخارية والعمارة الإسلامية، مما يؤكد أن الهند مثال واضح للتعايش بين الأديان المختلفةعلى مدار السنوات الطويلة، وهو ما تم رصده.



وأكدت خلال حديثها على جوهر الجمال فى الفن الإسلامى، أن الفن بدأ من القرن الخامس حتى الآن من خلال الفن التشكيلى، والتى أنتجت فى الهند مظاهر الفن المختلفة، حيث هناك رسومات رائعة للنباتات والنقوش للعمارة الفنية، بالإضافة إلى الخط العربى المميز فى المخطوطات القديمة وأكبر مثال فى العمارة الإسلامية هو مسجد مقبرة حمايو الشهير.



جاء ذلك خلال جلسة جماليات الفن الإسلامى من مؤتمر "الفن الإسلامي في مواجهة التطرف"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية علي مدار ثلاثة أيام، بحضور الدكتور مصطفي الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلي عدد من الشخصيات العامة والأدباء والمفكرين.



وقال الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم، إن معالجة مشكلة الاختلاف والاهتمام بالآثار الاسلامية تأخر كثيرا، مشيرا الى الفنون والآثار تؤكد الفهم الصحيح للاسلام عن فن قبول الاخر بعقيدته و حرية المعتقد، فالحضارة الاسلامية جاءت معبرة عن ثقافة قبول الجميع، مستشهدا بالنظام النقدى واستخدام النقود البيزنطية التى كانت نظام تعامل دولى فى بداية الدولة الاسلامية، والرسول الكريم استقبل هدية من هرقل تحمل صورتة وبعض رسوم الصلبان، ولم يبد اعتراضا لتلك النقوش، ولكنه قسمها بين أصحابه وأقرها العملة الرسمية وفرضت الزكاة بالدينار البيزنطى وهو بمثابة قبول للتقاليد المحلية والموروثات للبلاد التى افتتحها المسلمون.



فيما تناول الدكتور عاطف عبد الدايم، رئيس قسم الآثار الاسلامية جامعة الفيوم، مظاهر الحب فى الفن الاسلامى، مؤكدا على ان الدين الاسلامى به رفاهية كبيرة فى امور الحب و المودة، فالقرآن الكريم به 82 أية كريمة تحث على الحب والمحبة بالإضافة الى الاحاديث الشريفة.



وأكد على أن الفن الاسلامى لديه إنتاج غزير للتحدث وتناول الحب والعشق نظرا لتهذيب مشاعر الشباب و الارتقاء بها، بدلا من التوجه الى مصادر أخرى للتعرف على الحب والعشق، موضحا بالشرح الفرق بينهما الذى يعتبر مرحلة أكبر من الحب.



مشيرا إلى أن هناك العديد من علماء المسلمين الذين تناولوا الحب مثل الجاحظ الذى قدم اسهامات عديدة فى قضايا الحب والنساء، كما تناول بالشرح كتب ابن سيناء و الحصرى القيروانى وابن حزم الاندلسى وهى مقتنيات ثمينة فى التراث الاسلامى والفنون الاسلامية.