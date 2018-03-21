محافظ سوهاج يوجه ببحث الحالة الاجتماعية لعجوز استجابة لما نشر باليوم السابع







سوهاج – عمرو خلف

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ومسئولى التضامن الاجتماعى والصحة بالتوجة لمقر إقامة رضا عبد السلام العشرى 57 سنة، من قرية بنى هلال بمركز المراغة، وتوقيع الكشف الطبى عليها، وبحث حالتها الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدتها.

جاء ذلك فى استجابة سريعة من المحافظ لحالة السيدة رضا، والتى تم نشرها عبر الموقع الإلكترونى لجريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "سيدة عجوز تعيش وحيدة وسط العقارب والحشرات والثعابين"، حيث تشتكى السيدة رضا من سوء حالة المنزل الذى تعيش به وعدم وجود مياه أو كهرباء، وتراكم الديون عليها.

وأوضح محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أنه بناء على تعليمات المحافظ تم التوجه إلى مقر إقامة السيدة برفقة مسئولى التضامن الاجتماعى والصحة بالمراغة ورئيس الوحدة المحلية لقرية بناويط، وتم عمل بحث حالة اجتماعية لها، وتبين من المعاينة أن المنزل الذى تعيش به مبنى من الطوب اللبن ومكون من طابقين ومسقوف بالجريد ويوجد به إنارة ومياه.

وقال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أنه ببحث الحالة الاجتماعية لرضا تبين أنها تعمل بائعة متجولة للخضر والفاكهة بمدينة المراغة، وتتقاضى معاش التضامن الاجتماعى، وجارى التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية للعمل على إعادة تأهيل المنزل.