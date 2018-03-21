محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل لوحات توزيع الكهرباء لـ118 مصنعا

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل لوحات توزيع الكهرباء لـ118 مصنعاالأربعاء، 21 مارس 2018 04:45 م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع عدد من مسئولي قطاع الكهرباء، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.
كما طالب المحافظ، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من توصيل لوحات توزيع الكهرباء إلي مشروع 118 مصنعا، وكذلك سرعة العمل في المبني الإداري للتأمين الصحي، مؤكدا علي أهمية تواجد أطقم مدربة وكوادر فنية علي أعلى مستوي داخل قطاعات الكهرباء ببورسعيد.
وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة الاستجابة من قطاع الكهرباء لجميع المشروعات التي تتم بالمحافظة رغم الحجم الكبير للمشروعات الجارية، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين.
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