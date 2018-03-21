مايا مرسى للسيسي: نتطلع لتمثيل المرأة بـ30% فى البرلمان والحكومة والقضاء







محمد شعلان - ريهام عبد الله

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تتطلع لزيادة نسبة تمثيلها فى المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة، مضيفة: "نتطلع 30% تمثيل برلمانى، و30% وزارات و30% مؤسسات قضائية".

وأضافت مايا مرسى، فى كلمتها خلال حفل المرأة المصرية 2018 وتكريم الأم المثالية، المنعقد الآن فى فندق الماسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حملة التاء المربوطة التى أطلقها المجلس حققت نجاحا كبيرا، إذ وصلت لأكثر من 72 مليون متابع، وتحولت لأيقونة مصرية وعربية، وهى الأوسع انتشارا والأكثر تأثيرا، مشيرة إلى أن حملة "لأنى رجل" حققت 7 ملايين متابعة خلال أسبوعين.

وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة: "مصر تستطيع الوصول للمركز 88 على مستوى العالم إذا زادت نسبة مشاركة النساء فى العمل، وتخفيض نسبة الأمية، وزيادة متوسط عدد السنوات التى تعيشها السيدات، وزيادة دخول النساء المعيلات"، مؤكدة أن المرأة المصرية تتطلع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتجريم زواج القاصرات، وتخصيص نسبة من الوحدات السكنية للمرأة المعيلة، على أن تتولى المرأة الوظائف العامة والإدارية العليا، مختتمة حديثها بالقول: "انتهى عام المرأة تاريخيا، لكن سيستمر العمل".