مايا مرسى للسيسي: نتطلع لتمثيل المرأة بـ30% فى البرلمان والحكومة والقضاء

مايا مرسى للسيسي: نتطلع لتمثيل المرأة بـ30% فى البرلمان والحكومة والقضاءالأربعاء، 21 مارس 2018 01:12 م
محمد شعلان - ريهام عبد الله
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تتطلع لزيادة نسبة تمثيلها فى المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة، مضيفة: "نتطلع 30% تمثيل برلمانى، و30% وزارات و30% مؤسسات قضائية".
وأضافت مايا مرسى، فى كلمتها خلال حفل المرأة المصرية 2018 وتكريم الأم المثالية، المنعقد الآن فى فندق الماسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حملة التاء المربوطة التى أطلقها المجلس حققت نجاحا كبيرا، إذ وصلت لأكثر من 72 مليون متابع، وتحولت لأيقونة مصرية وعربية، وهى الأوسع انتشارا والأكثر تأثيرا، مشيرة إلى أن حملة "لأنى رجل" حققت 7 ملايين متابعة خلال أسبوعين.
وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة: "مصر تستطيع الوصول للمركز 88 على مستوى العالم إذا زادت نسبة مشاركة النساء فى العمل، وتخفيض نسبة الأمية، وزيادة متوسط عدد السنوات التى تعيشها السيدات، وزيادة دخول النساء المعيلات"، مؤكدة أن المرأة المصرية تتطلع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتجريم زواج القاصرات، وتخصيص نسبة من الوحدات السكنية للمرأة المعيلة، على أن تتولى المرأة الوظائف العامة والإدارية العليا، مختتمة حديثها بالقول: "انتهى عام المرأة تاريخيا، لكن سيستمر العمل".
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بواسطة:
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احنا بينا وبين العالم سنين ضوئية ، حضرتك عايزه تبقى فيه نسبة ثابته للمراه ، العالم كله مش بيعين المراه على أساس الكوته ، بتتعين على أساس الكفائه يعني مش اعين واحده ما عندهاش كفائه لمجرد انها امراه ، دورك انت انك تظهري الكفائات المؤهلة وهي هاتتعين من غير كوته فوقوا بقى و شوفوا العالم عايش ازاي
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بواسطة:
شريف
الكفاءة هي المعيار
المعيار الوحيد لشغل المناصب والوظائف العامة والأدارية العليا لابد أن يكون الكفاءة بالأضافة إلى الخبرة والعلم, وليست الكوته التي هي إهانة لقدرات من يطلبها .. أما بالنسبة لعضوية مجلس النواب فالقانون يساوي بين الرجل والمرأة وبناءا عليه يجب على المرأة منافسة الرجل وأثبات نفسها وأقناع الناخبين ببرنامجها وليس فرض نفسها بالتمكين خاصة وأن القانون يمنحها حق الترشح والمنافسة مثل الرجل تماما
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بواسطة:
نبيل حسن
الكفاءة هي المعيار الاول للاختيار
هذه المناصب يتم شغلها للاكفاء وليس حسب النوع فاذا كانت المراءة هي الاكفاء للترشح لهذه المناصب فاهلا بها ليه لا ونحن راينا في الثلاث عقود الاخيرة دول عطمي تفككت بسبب اعطائها مناصب لاشخاص غير مؤهلين وغير اكفاء سواء كانوا رجال ام نساء كما ان هناك مساواه في الدستور المصري بين الرجال والنساء ولم يميز نوع عن اخر ومن حق المراءة المصرية التقدم للترشح لاي منصب واشغالة طالما كانت تستحقة فالمراءة هي الام والزوجة والابنة وهي نصف المجتمع