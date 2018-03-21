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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:07 م
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قيادات الداخلية يزوروا دور المسنات فى عيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:02 م
قيادات الداخلية يزوروا دور المسنات فى عيد الأم احتفالات وزارة الداخلية - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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شارك مدراء أمن "الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، دمياط " المرأة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم ويوم المرأة العالمى.

 

وزار مدراء الأمن عدداً من دور المسنات، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى المشاركة المجتمعية الإيجابية مع كافة فئات المجتمع لإحياء المناسبات المختلفة.

 

يأتى ذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم ويوم المرأة العالمى، ومن جانبهم قدموا الشكر للقيادات الأمنية على هذه اللفتة الإنسانية متمنين لرجال الشرطة كل التقدم والازدهار.

 

 

 


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