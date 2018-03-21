غارة جوية تقتل مسلحين اثنين من حركة الشباب جنوب الصومال

غارة جوية تقتل مسلحين اثنين من حركة الشباب جنوب الصومالالأربعاء، 21 مارس 2018 04:17 م
غارة جوية - أرشيفية
أ ش أ
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شنت الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع الحكومة الصومالية ضربة جوية ضد معاقل حركة الشباب الصومالية المتطرفة ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير مركبة.
وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع فى منطقة "مبارك" فى إقليم شابيلى السفلى جنوبى العاصمة مقديشيو، كما تعهدت واشنطن بمواصلة الهجمات ضد الحركة بالتعاون مع القوات الصومالية والأفريقية.
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