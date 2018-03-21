جمارك المطار تضبط محاولة تهريب شيش الكترونية ومستحضرات تجميل بـ400 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة عبدالله عبود مدير الجمرك محاولة تهريب لكمية من الشيش الإلكترونية وأدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران خطوط شركة الطيران السعودية القادمة من جده اشتبه الأستاذ عمرو عطية مأمور التفتيش فى الراكب المصرى ع . ض . ر قادم من الصين ترانزيت السعودية، حيث كان يحمل 6 شنط نظرا لقصر المدة بين السفر والعودة.

وبالعرض على أسامة دياب مدير الحركة قرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ طاهر مكى رئيس قسم تفتيش الركاب فتبين وجود أشياء متماثلة.

تم تكليف مدحت عبد الصبور وعودة حسنين وأحمد مجاهد رؤساء الأقسام لتفتيش حقائب الراكب حيث تبين وجود 884 قطعة شيش إلكترونية ومستلزماتها وعلب لأدوات، ومستحضرات تجميل ماركات عالمية مخبأة داخل الحقائب وفي أجنابها وبين طيات الملابس، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 400 ألف جنيه.

قرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 15 لسنة 2008.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.