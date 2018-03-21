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جمارك الجزائر: تراجع العجز التجارى لـ97 مليون دولار فى أول شهرين من 2018

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:58 ص
جمارك الجزائر: تراجع العجز التجارى لـ97 مليون دولار فى أول شهرين من 2018 الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة





رويترز
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أظهرت بيانات أصدرتها الجمارك الجزائرية، اليوم الأربعاء، تراجع العجز التجارى لـ97 مليون دولار فى أول شهرين من 2018، مقارنة بـ2.33 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

ويعود التراجع إلى ارتفاع إيرادات الطاقة فى ظل صعود أسعار النفط عالميا، ما ساهم فى زيادة قيمة صادرات النفط والغاز 25%، وصولا إلى 7.1 مليار دولار فى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بـ5.67 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وبحسب المؤشرات الرسمية، تعتمد الجزائر، عضو منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتمادا كثيفا على النفط والغاز، اللذين يسهمان بـ60% من الميزانية و92% من إيرادات التصدير الإجمالية، وقد خفف تعافى دخل النفط فى الفترة الأخيرة بعض الضغوط عن الحكومة التى شهدت تأثر إيراداتها تأثرا حادا بانهيار أسعار النفط والغاز بعد منتصف 2014، ونزلت الواردات 10% وصولا إلى 7.2 مليار دولار مقارنة مع 8 مليارات دولار قبل سنة.


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