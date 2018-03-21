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تفاصيل لقاء رئيس اتحاد الصناعات ووفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:40 م
تفاصيل لقاء رئيس اتحاد الصناعات ووفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية





كتب: أحمد أبو حجر
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قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن العلاقات بين مصر والإمارات علاقات تاريخية، مشيرا إلى الدور المهم الذى تلعبه الإمارات فى المنطقة. 

 

وقال خلال لقاء جمعه وفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة برئاسة سلطان عبد الله بن هده السويدى، إن الوضع الاقتصادى المصرى أصبح أكثر استقرار، مشيرا إلى إلى أن الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية، مشيرا إلى تخطى الاحتياطى النقدى الأجنبى مستوى 40 مليار دولار ارتفاعا من مستويات 15 مليار دولار بعد أحداث 2011

 

وتابع أن هناك مشروعات ضخمة تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت بيئة جيدة للاستثمار، قائلا أن المستثمريين أصبحوا يحصلون على رخص مشروعاتهم فى نفس اليوم.

 

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدى، أن هذه الزيارة تعزز من جهود الشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين،مضيفا أن هناك فرص استثمارية فى مجالات عدة سيقوم وفد دائرة التنمية الاقتصادية بدراستها وبحثها خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى شراكة حقيقية فى عدة مشروعات.

 

من جانبه قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر، إن مصر دولة مهمة بالنسبة للإمارات وخاصة فى المجال الاقتصادى.

 

وأضاف عدد سكان الشارقة يتجاوز مليون نسمة، فينا يتجاوز الناتج المحلى للشارقة نحو 7 مليارات، واشار إلى أن الشارقة بها 19 منطقة صناعية بالشارقة، مشيرا إلى أنه تم الاعلان عن منطقة حرة خاصة بالنشر هى الاولى على مستوى العالم، قائلا لدينا العديد من فرص الاستثمارية مفتوحة أمام المستثمريين وخاصة المصريين. 

 

فيما قالت مريم ناصر السويدى نائب مدير إدارة الشئون الصناعية دائراة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن الإمارة لديها 3 مدن صناعية.

 

وقد ضم وفد الشارقة فاهم بن سلطان القاسمى رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وحمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة الريادية "رواد"، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر، حمد المحمود، على الكتبى.


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