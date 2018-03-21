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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:39 م
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تعرف على ما بعد قبول دعوى وقف نشاط "أوبر وكريم" بمصر × 10 نقاط

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:35 م
تعرف على ما بعد قبول دعوى وقف نشاط "أوبر وكريم" بمصر × 10 نقاط محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية





كتب محمد محسوب
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أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، حكما بقبول الدعوى المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها فى مصر.

 

"اليوم السابع" يستعرض فى النقاط التالية موقف الحكم؟ وما هى المراحل التى سيمر بها الطعون حال رفعها من جانب مدعى عليهم ؟، وما هو موقف حكم أمس حال قبول أو رفض الطعون؟

1- أحكام محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ فور صدورها، مالم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها.

 2-الذى يمكنه أن يوقف الحكم الإشكال وحتى يكون منتجا لأثره الموقف طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات لابد أن يكون أمام محكمة مختصة وهى المحكمة الإدارية العليا.

3-لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم مالم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه.

4-الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من المدعين يتم خلال 60 يوما من الحكم.

5- المحكمة الإدارية العيا مقسمة لدائرتين هما دائرة فحص الطعون ودائرة الموضع.

6-حال رفض دائرة فحص الطعون الطعن المقدم تكتب ملخص للرفض بالأسباب لا يتجاوز الـ5 سطور، وفى هذه الحالة يصبح الحكم نهائى بات.

7- حال قبول الطعن يلغى الحكم ويتم إعادة عمل الشركتين فى مصر.

8- يمكن إحالة الطعن لدائرة الموضوع إذا وجدت المحكمة الإدارية العيا أن الطعن جاد وجدير بالنظر أمام دائرة الموضوع أو أنه سيقرر مبدأ جديد

9- إذا قضت دائرة الموضوع بقبول الطعن تلغى الأحكام السابقة فى هذا الشأن.

10- إذا قضت دائرة الموضوع برفض الطعن أصبح الحكم نهائى وبات.


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