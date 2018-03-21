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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:37 م
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تأجيل محاكمة 20 محاميا فى قضية إهانة القضاء بالمنيا لمايو المقبل

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:18 م
تأجيل محاكمة 20 محاميا فى قضية إهانة القضاء بالمنيا لمايو المقبل محكمة -أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية كل من، المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء الدين عبد الظاهر وأمانة سر اندراوس فهمى ومحمد طايع ، محاكمة 20  محاميا بمركز مغاغة إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل لتقرير اللجنة الفنية والمرافعة.
 
 وكانت محكمة جنايات المنيا قد استمعت اليوم إلى 4 مقاطع فيديو، تشير الى تظاهر عدد من المحامين داخل محكمة مغاغة فى شهر اكتوبر 2011  ضد الهيئة القضائية .
 
طلب الدفاع تشكيل لجنة ثلاثية من اتحاد الاذاعة والتليفزيون  لوضع تقرير بعد مضاهاة اصوات المحامين المتهمين بمقاطع الفيديو المرفقة باوراق القضية.  
 
وافقت المحكمة على تحديد الجلسة المقبلة لمثول المحامين المتهمين امام اللجنة الثلاثية مع تكليف هيئة الدفاع باحضار المحامين المتهمين كل بشخصه أمام المحكمة واللجنة الثلاثية  مع دفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصاريف عمل اللجنة ووضع التقرير .
 
 
وكانت النيابة العامة قد احالت  فى نوفمبر 2015  عدد من المحامين بتهمة التعدى على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية  والتظاهر ضد  السلطة القضائية  واحداث الشغب والتظاهر وتعطيل مصالح  المواطنين .
 

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