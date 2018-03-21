براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

كتب أمنية الموجى

برأت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" من تهمة "خطف الأطفال"، كما برأت أكرم محمد السيد ومحمد أحمد صلاح و محمد عبد الفتاح .

وعاقبت المحكمة عطية ناصر "مبيض محارة" ومحمد طه "سائق" بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 ألف جنيه

كما عاقبت معدة برنامج صبايا الخير غرام عبد الفتاح بالحبس سنة مع الشغل، وإلزامها بالمصروفات، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين المنعم عبد الستار، و محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

كانت النيابة، قد أحالت للمحاكمة كلا من عطية ناصر محمد محمود، مبيض محارة، ومحمد طه سيد، سائق، وإسلام خالد سيد أحمد، كبابجى، وغرام عبدالفتاح وشهرتها غرام عيسى، معدة ببرنامج صبايا الخير، وريهام عمرو عصمت وشهرتها ريهام سعيد، مذيعة البرنامج، وأكرم محمد السيد وشهرته أكرم النحاس، منتج سينمائى بشركة المحور، ومحمد أحمد صلاح عباس، مساعد مخرج، ومحمد عبدالفتاح، مصور.