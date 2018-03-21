اليوم.. انطلاق فعاليات مشروع سفراء الأزهر "رؤى الشباب.. قضايا وحلول"

تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، يقيم مشروع سفراء الأزهر لقاءًا شهرياً مع الشباب تحت عنوان "رؤى الشباب ... قضايا وحلول"، حيث يتم بحث رؤى الشباب لقضاياهم وقضايا المجتمع المحلى والعربى والعالمى مع المتخصصين فى المجالات المختلفة والإستعانة بآرائهم لرفعها لصناع القرار و استحداث مشاريع يقوم بها الشباب أنفسهم تحت رعاية الجهات المنفذة، ودعم للمبادرات التى يقترحونها والإستفادة منها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ اللقاء الأول اليوم الأربعاء، تحت عنوان "سُبل مواجهة التطرف" بحضور د. كمال بريقع مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف وعضو مركز الحوار، يوسف الوردانى مساعد وزير الشباب والرياضة وخبير فى مجال مكافحة التطرف وإدارة الحوار، أنوار عثمان المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، وبحضور شباب مشروع سفراء الأزهر و رؤساء الاتحادات الطلابية من الوافدين.

جدير بالذكر أن مشروع سفراء الأزهر يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار وتأهيل وتطوير شباب الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والطلبة محلياً ودولياً بأهم المهارات – تكنولوجيا و اتصال و إدارة – وإعلام وثقافة – بأحدث أدوات التدريب المعاصرة لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر فى التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص محلياً ودولياً.