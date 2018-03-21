الهضبة ينشر صورته مع والدته ويهنئ أمهات مصر بعيد الأم برسالة صوتية

الهضبة ينشر صورته مع والدته ويهنئ أمهات مصر بعيد الأم برسالة صوتيةالأربعاء، 21 مارس 2018 02:08 م
عمرو دياب ووالدته
كتبت مريم بدر الدين
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وجه الهضبة عمرو دياب، رسالة صوتية لجميع الأمهات، احتفالا بعيد الأم، والذى تحتفل به العديد من الدول حول العالم ومنها مصر.
ونشر عمرو دياب، صورة تجمعه بوالدته وهو فى طفولته، وكتب على الصورة، قائلا: "كل سنة وكل أم طيبة، وبخير وسعادة ".
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