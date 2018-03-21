العثور على جثة شاب توفى برصاصتين فى ظروف غامضة بكوم أمبو بأسوان







أسوان - ندى سليم

عثر رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، على جثة شاب بقرية الضما بمركز كوم امبو، وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه توفى نتيجة تلقى رصاصتين بالجسد أودت بحياته.

ومن جانبه، تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث بالمديرية بتوجيهات من العميد محمود عوض، للوصول إلى ملابسات الحادث ومرتكب الجريمة، بعد أن تم تحديد هوية المجنى عليه وهو شاب يدعى "م.ح"، 22 سنة، ومن المقرر أن يتم استدعاء أسرة المجنى عليه للوصول إلى تفاصيل أكثر عن الحادث تحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.