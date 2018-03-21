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"السياحة الثقافية": الحركة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية تعودان بقوة لمصر 2018

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:31 م
"السياحة الثقافية": الحركة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية تعودان بقوة لمصر 2018 محمد الحسانين رئيس جمعية مستثمرى السياحة الثقافية





كتبت ميرفت رشاد
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أكد محمد الحسانين، رئيس جمعية مستثمرى السياحة الثقافية، أن الحركة الوافدة من السوق الإسبانى وأمريكا اللاتينية، إلى مصر تعودان بقوة فى عام 2018، مشيرًا إلى أن عدد السياح الأسبان بلغ 24 ألف سائحا فى عام 2016، ثم شهد تحسنا كبيرا وبلغت الأعداد 35 ألف سائحا عام 2017 ، أى بزيادة قدرها 60%.

وقال رئيس جمعية مستثمرى السياحة الثقافية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن أكبر عائق أمام زيادة الحركة السياحية من أسبانيا إلى مصر، استمرار إدراج " القاهرة " فى قائمة إرشادات السفر للرعايا الأسبان، مشيرًا إلى أن سامح شكرى وزير الخارجية المصرية ناقش خلال زيارته لإسبانيا مع نظيره ضرورة مراجعة وإعادة النظر لإرشادات ونصائح السفر للسائح الإسبانى، فى ظل استئناف الحركة السياحية من معظم دول العالم المقاصد المصرية.

وكشف عن إجراء ترتيبات لزيارة وفد سياحى يضم عدد من الشركات المصرية ونظيرتها الإسبانية لعقد لقاء مع وزارة الخارجية الإسبانية فى أبريل المقبل، لمناقشة مراجعة وإعادة النظر لإرشادات ونصائح السفر للسائح الإسبانى، مشيرًا إلى أن شركات السياحة تعمل على جذب السياحة من مختلف دول العالم، وتعمل على توجيه اهتمام السائح الإسبانى نحو مختلف المنتجات السياحية المصرية بجانب منتج السياحة الثقافية الذى يجذب السائح الإسبانى إلى مصر.

وتابع "الحسانين" قائلا: إن جمعية السياحة الثقافية بصدد تنظيم " رود شو" بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، لاستهداف عدد من الأسواق السياحية منها " إسبانيا- إيطاليا- ألمانيا"، لزيادة حجم التدفقات السياحية الوافدة من هذه الأسواق لمصر خلال العام الجارى.


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