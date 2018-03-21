الجمعة.. احتفالية كبرى بالإسكندرية تحت عنوان "كلنا من أجل مصر"الأربعاء، 21 مارس 2018 04:00 ص
كورنيش الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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ينطلق يوم الجمعة المقبل مهرجان الإسكندرية الذى يقام تحت عنوان "كلنا من أجل مصر" وذلك فى إطار دعم الوطن والقوات المسلحة فى عملياتها بسيناء فى مواجهه الإرهاب.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات "كلنا من أجل مصر" والذى يقام يوم الجمعة المقبل بالدراجات النارية، حيث تطوف الدراجات بطريق الكورنيش حتى مكتبة الإسكندرية مكان التجمع.
يشارك فى المهرجان المئات من أصحاب هواية قيادة الدراجات النارية بالإسكندرية وكل من يرغب فى المشاركة من جانب المواطنين. ووجه القائمون على المهرجان الدعوة لكل من يريد أن يشارك سواء الدراجة النارية الخاصة به أو بالسيارة.
كما تشارك فى الفاعلية حملة إرادة جيل بمحافظة الإسكندرية بسلسلة بشرية داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمشاركة القوى السياسية.
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