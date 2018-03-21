الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بانتهاء الأوكازيون الشتوى اليوم







كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد فترة الأوكازيون الشتوى من 15 فبراير الماضى وحتى اليوم 21 مارس.

ويأتى ذلك فى الوقت، الذى كشف فيه تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى منذ 15 يناير الماضى نهاية الأسبوع الماضى إلى 3740 محلا، منها 139 بقطاع الأعمال و3518 بالقطاع الخاص، و22 قطاعا تعاونيا، و61 استثماريا، وأنه تم تحرير 1311 مخالفة، منها 36 محضرا لعدم وجود سعرين قبل وبعد التخفيض، و1265 محضرا عن عروض وهمية، و19 محضرا بسبب الإعلان بلغات أجنبية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى يوم 21 مارس الحالى، حيث كان مقرر انتهاء الفترة فى 15 فبراير الماضى، وذلك بمناسبة عيد الأم ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على منتجات بأسعار مخفضة خلال فترة عروض المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون.