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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:40 م
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"البحوث الإسلامية": تحية إعزاز وتقدير لكل أم ضحّت فى تربية أبنائها وحماية وطنها

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:08 م
"البحوث الإسلامية": تحية إعزاز وتقدير لكل أم ضحّت فى تربية أبنائها وحماية وطنها مبنى مجمع البحوث الإسلامية





كتب لؤى على
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وجّه مجمع البحوث الإسلامية، التحية والتقدير لكل أم ضحّت من أجل تربية أبنائها، وكافحت لتصنع منهم نموذجًا نافعًا يتحلى بالقيم والأخلاق.

كما وجّه المجمع التحية والتقدير لكل أم مصرية تحمّلت مرارة الفراق وقدمت أبنائها شهداء فداءً لتراب هذا الوطن، وحماية لأبنائه من مكر أعدائه، حتى يعيش المصريون فى أمان وطمأنينة.

كما وجه المجمع أيضًا فى هذا المقام تحية إعزاز وتقدير خاصة لأمهات وزوجات شهداء قواتنا المسلحة وقوات الشرطة، ممن أصابتهم يد الغدر والإرهاب الذى يستهدف أمن الوطن والمواطنين.

وأوضح المجمع أنه فى هذه المناسبة الطيبة يؤكد أن الأم تمثل جزءًا مهما في المجتمع لما لها من أدوار متعددة ومتنوعة فهي أحد الفاعلين في بنائه وتنميته، كما أنه يقع عليها عبء تنشئة أبنائها على قيم العمل والإنتاج في مجالات الحياة المختلفة.

 

 


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