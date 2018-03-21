الإفراج عن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بعد إنهاء فترة احتجازه







كتب- محمد شرقاوى

أفادت فضائية أون لايف، فى نبأ عاجل لها، أن وسائل إعلام فرنسية أكدت الإفراج عن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بعد قرار القضاء إنهاء فترة احتجازه.