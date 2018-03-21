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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:03 ص
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة حالة الطقس- أرشيفية





وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة، ارتفاعا ليسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة و20 درجة للصغرى، والإسكندرية 33  للعظمى و16 للصغرى، ومطروح 35 للعظمى و18 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

 

 


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