ارتفاع صادرات الأسمنت 97 % خلال يناير 2018 رغم زيادة السعر







كتب إسلام سعيد

رغم أزمة ارتفاع سعر الأسمنت فى مصر حاليا، سجلت صادرات الأسمنت خلال شهر يناير 2018 ارتفاعا بلغت نسبته 79 % مسجلا 7 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار فى يناير 2017، فى ظل استقبال السوق اليمنى أسمنت مصرى خلال هذا الشهر بما قيمته 1.3 ملايين دولار بزيادة 194 % عن نفس الشهر من العام الماضى.

وقال المجلس التصديرى لمواد البناء فى تقريره الشهرى – حصل اليوم السابع – على نسخه منه، إن السوق الكينى استقبل ما قيمته 1.9 ملايين دولار خلال يناير 2018 مقابل 29 ألف دولار فقط فى نفس الشهر من العام الماضى لتسجل صادرات الأسمنت للسوق الكينى زيادة 6630 %.

واستقبلت ليبيا بما قيمته 829 ألف دولار أسمنت من مصر خلال يناير 2018 مقابل 490 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى بنسبة زيادة 69 %، كما زادت الصادرات إلى الأردن 594 % مسجلة 598 ألف دولار مقابل 86 ألف دولار فقط فى نفس الشهر من العام الماضى، كما حققت الصادرات إلى جنوب أفريقيا زيادة 28 % لتسجل 77 ألف دولار نظير 60 ألف دولار فقط نفس الشهر من العام الماضى.

فى سياق متصل، تراجعت صادرات مصر من الأسمنت خلال يناير للسوق السعودى بنسبة 25 % مسجلة 891 ألف دولار مقابل 1.19 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضى، وكذلك انخفضت الصادرات إلى أمريكا لتسجل 467 ألف دولار مقابل 1.2 مليون دولار فى يناير 2017.

فى هذا السياق، كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء فى تصريحات خاصة، أن هناك زيادة ملحوظة فى طلبات التصدير للأسمنت ويظهر ذلك واضحا بعد زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال عام 2017 بنسبة 49 % لتسجل 94 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار خلال 2016، ونتوقع استمرار زيادة الطلب على الأسمنت خلال العام الجارى كما هو الحال خلال يناير.

وتحتل مصر الترتيب رقم 14 من بين الدول المنتجة للأسمنت بحجم إنتاج يقترب من 60 مليون طن سنويا، وطرحت الحكومة مطلع عام 2016 عدد 14 رخصة أسمنت فازت منها 3 شركات في المزايدة التي أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي شركة "إسمنت المصريين" في سوهاج وشركة "السويدي للإسمنت" في العين السخنة، وشركة "جنوب الوادي للإسمنت" في بني سويف.