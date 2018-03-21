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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:44 م
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إخماد حريق بمصنع للصلب بالعين السخنة فى السويس

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:10 م
إخماد حريق بمصنع للصلب بالعين السخنة فى السويس الحريق





السويس - سيد نون
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نشب حريق بسير الحديد الخام "DRi" بمصنع للصلب بالعين السخنة بالسويس، وقام عمال الأمن الصناعى بإخماده.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بنشوب حريق بأحد وحدات إنتاج مصنع لإنتاج الحديد الصلب بالعين السخنة، وبمعاينه موقع الحادث تبين عدم حدوث إصابات بين العمال بالمصنع.
 
وقام العاملين بالأمن الصناعى بالمصنع بإخماد الحريق بدون الاستعانة بسيارات إطفاء.
 
 
 
 

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