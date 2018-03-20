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10 أمراض مستهدفة لتطعيم الأطفال.. تعرف عليها

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:30 ص
10 أمراض مستهدفة لتطعيم الأطفال.. تعرف عليها تطعيم الأطفال - صورة أرشيفية





بورسعيد – محمد فرج
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كشف الدكتور محمود حسن الجرايحى استشارى الأطفال بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد، عن 10 أمراض مستهدفة لتطعيم الأطفال لحمايتهم حفاظا على الصحة العامة "اليوم السابع" تنشر الأمراض المستهدفة بتطعيم الأطفال للتعرف عليها.

 

1 الشلل الرخو حاد:  يحدث لطفل أقل من 15 سنة ويعانى من شلل فى العضلات وعدم مقدرتها على الحركة "رخو" تكون الأطراف مرتخية، وليست متصلبة  "حاد" ليس بسبب مرض مزمن.

 

2 الدفتيريا: حالة التهاب بالحهاز العلوى التنفسى مع وجود غشاء رمادى ملتصق على الأنف أو الحلق أو اللوزتين أو الحنجرة مع عدم وجود تأكيد معملى وعدم وجود صلة وبائية مع استبعاد التشخيصات الأخرى.

 

3 السعال الديكى: حالة شخص يعانى من سعال لمدة أسبوعين على الأقل مع واحد أو أكثر " نوبة من السعال , شهيق على النبرة، قىء ما بعد السعال" .

 

4 التيتانوس الوليدى: حالة طفل يرضع بصورة طبيعية ثم بعدها يبدأ الطفل فى الامتناع عن الرضاعة "نتيجة تقلص عضلات البلع" ثم تبدأ التقلصات فى الانتشار إلى عضلات الفك ويبدو الطفل مبتسمًا ثم عضلات الرقبة فعضلات الظهر ويحدث تقوس فى ظهر الطفل  ويؤدى لوفاة الطفل لسبب مجهول بين سن 3 أيام لـ28 يوما.

 

5 الحمى والطفح: وهى أى حالة حمى مع طفح جلدى بقعى.

 

6 الحصبة: حالة أى شخص فى أى عمر تظهر عليه الأعراض التالية، حمى أكثر من أو تساوى 38 درجة مئوية مع طفح جلدى مصحوب بسعال والتهاب ملتحمة العين ورشح.

 

7 الحصبة الألمانى: حالة شخص يعانى من حمى أكثر من 38 درجة مع طفح جلدى، وتضخم بالغدد الليمفاوية العنقية وخلف الأذن والآم بالمفاصل والتهاب بملتحمة العين.

 

8 النكاف: شخص يعانى من التهاب وتورم وألم فى الغدة اللعابية النكافية فى جانب واحد أو فى الجانبين.

 

9 الحصبة الألمانى: حالة شخص يعانى من حمى أكثر من 38 درجة مع طفح جلدى تضخم بالغدة الليمفاوية العنقية وخلف الأذن والأم بالمفاصل والتهاب بملتحمة العين.

 

10 الجديرى المائى: هو ارتفاع مفاجئ فى درجة الحرارة أكثر من 38,5 درجة مئوية مع طفح جلدى مفاجئ حويصلى  بقعى فى كل أجزاء الجسم بدون أى سبب آخر.


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