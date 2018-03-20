وفد اتحاد الصناعات يلتقى 150 شركة رواندية خلال بعثة لجنة التعاون الأفريقى







كتبت دانه الحديدى

حظيت أولى زيارات بعثة لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات إلى دولة رواندا، باهتمام بالغ من قبل مجتمع الأعمال الرواندى، حيث عقد الوفد المصرى لقاءات عمل ثنائية مع أكثر من 150 شركة رواندية عاملة فى قطاعات صناعية متعددة، منها الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد البناء والصناعات الهندسية والطباعة والجلود والملابس الجاهزة.

وأبدت الشركات الرواندية اهتماماً كبيراً وجدية بالغة فى عقد شراكات تجارية وصناعية مع نظرائهم من الجانب المصرى، وأكدوا رغبتهم فى استيراد مواد وخامات ومستلزمات التصنيع، بل وصناعات متكاملة من مصر، داعية الشركات المصرية للعمل على الاستثمار فى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة من مصر إلى رواندا.

ولدى وصول البعثة إلى العاصمة كيجالى، كان فى استقبالها السفير أحمد الأنصارى سفير مصر فى رواندا، والسفير الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا فى مصر، فيما ضم وفد بعثة اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى بالاتحاد ورئيس غرفة صناعة الكيماويات، كل من أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، ومجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ورئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بالغرفة، ودكتور ماجد المنشاوى رئيس شركة مينا فارم للصناعات الدوائية وعضو المجلس التصديرى للأدوية، المهندس أدهم الوليلى نائب رئيس مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار.

وأكد شريف الجبلى أن هذه الزيارة تعتبر الخطوة الأولى على طريق التعارف والتعاون مع أكبر عدد ممكن من دول أفريقيا، مؤكدًا على أهمية مد جسور الثقة والتكامل الصناعى والتجارى بين دول القارة السمراء فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة التى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الواعد للقارة وكذلك الرخاء لشعوبها.

جدير بالذكر أن لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، نظمت هذه البعثة كخطوة أولى لتنفيذ ما قد أتفق عليه بين اللجنة والوفود الأفريقية الزائرة فى مؤتمر أفريقيا 2017، والذر أقيم فى مدينة شرم الشيخ فى شهر ديسمبر من العام الماضى، أعقبه مؤتمر تنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا فى ذات الشهر والذى نظمته اللجنة بالتعاون مع أفركسيم بنك ، على أن تكون هذه هى البعثة الأولى فى سلسلة زيارات لبعثات تالية لعدد من الدول الأفريقية الأخرى والتى تعد لها لجنة التعاون الأفريقى حالياً.