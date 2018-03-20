وزير التنمية المحلية: نعمل على الاستفادة من الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع

أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون مع كل الجمعيات الأهلية الناجحة للاستفادة منها فى خدمة المواطنين بكافة المحافظات لإحداث نقلات نوعية فى حياتهم.

وقال الجندى أنه مهتم لأقصى درجة بعملية التدريب وتأهيل كل العاملين بوزارة التنمية والعاملين بالمحافظات والاعتماد على تلك العناصر لتحقيق الأفضل.

وأشار الجندى إلى أن وزارة التنمية المحلية دورها تنموى فى كافة المحافظات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيراً إلى أهمية الشق الاجتماعى فى هذا الدور والاستفادة من سلوكيات المواطنين لتعظيم مشاركة المجتمع فى صياغة أهدافه بإستخدام امكانياته المتاحة لتحقيق الهداف.

وأضاف الوزير الجندى أن قانون المحليات المنتظر صدوره من مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة يزيد من صلاحيات المجتمعات المحلية ويعطيها قدرات تخطيطيه وتنفيذية وتقييم ومتابعة ويوفر لها موارد لم تكن موجودة من قبل .

جاء ذلك خلال كلمة للوزير اليوم خلال مشاركته فى الحلقة النقاشية التي يقيمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان " الاقتصاد السلوك : منظور جديد للتحليل الاقتصادي تطبيقات علي التنمية المحلية.

وترأس الحلقة النقاشية المهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس الادارة وأدارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز ، وكان المتحدث في الحلقة الدكتور محمد الكومي أستاذ مساعد بالجامعة الامريكية كما شارك فى الحلقة النقاشية أيضا كل من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان علي الحلقة النقاشية واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة .

وأكد اللواء أبوبكر الجندى أهمية عملية المشاركة المجتمعية لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة على مستوى الوزارة أو المحافظات بالشكل الأمثل .

وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى أهمية ربط التخطيط المركزى على مستوى الحكومة والوزارات بالتخطيط المحلي بالمحافظات وهو ما يتم الآن على أرض الواقع بعقد لقاءات متتابعة مع المحافظين بحضور وزيرة التخطيط والإصلاح الادارى للتنسيق فى كافة المشروعات والخطط الخاصة بالمحافظات .

وأوضح الوزير أن الوزارة ستقوم بالاهتمام بملف الاقتصاد السلوكى واستغلاله الاستغلال الأمثل لتحقيق نتائج جيدة على كل الملفات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة .

وشدد الوزير على إهتمام الوزارة المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" لتحقيق طفرة كبيرة خلال العام الجارى وزيادة الأعداد التى يمولها المشروع من المستفيدين والتى وصلت بنهاية 2017 الى 83 ألف شخص بمختلف المحافظات بقيمة مالية وصلت إلى 5 مليارات جنيه ونسعى لتزيد الى 8 مليارات جنيه هذا العام.

وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى أنه يعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقليل معدلات البطالة، وسنمنحه اهتماما خاصا فى الفترة القادمة ، وكشف الوزير عن تنظيم دورة تدريبية خلال الفترة المقبلة للعاملين فى مشروعك بالمحافظات وذلك فى مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية.