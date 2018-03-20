وزير الأوقاف: مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم لن تتناول قضايا سياسية







كتب - إسماعيل رفعت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم رقم 25 لن تتناول قضايا محلية أو سياسية، وستكون عن الفهم للقرآن وليس الحفظ فقط.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن مصر تمارس سياسة نظيفة لدعم التعايش والانتماء للأوطان وليس لصالح مصر.

وأوضح الوزير، أن المسابقة سوف تكون من 4 مستويات أولها لكل العالم فى حفظ وفهم معانى القرآن والمستوى الثانى يكون للدول غير الناطقين بالعربية ومستوى للناطقين بالعربية ومستوى رابع لمن هم دون 12 سنة لإتاحة الفرصة للنشء.

وشدد وزير الأوقاف، على الاهتمام بالمسابقة حتى تخرج بحجم مصر بمتنهى الحيادية لنقل رسالة للداخل والخارج لأن كل شيئ يصل للعالم عبر الإعلام.

ولفت الوزير، إلى أن الجماعات المتطرفة تبنى فكرها على المغالطات ومنها ان الدول ضد الدين، وهذا خطاء حيث أن الدول مع الدين ومصر مع الدين لكن الدين الوسطى وليس على فكر هذه الجماعات، لافتا إلى أن الأوقاف المصرية افتتحت 639 مدرسة قرانية دعما للقرآن على أساس أن الدين جزء من الحل وليس جزء من المشكلة.