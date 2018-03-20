طبيبة تسجن زوجها 3 سنوات لتعديه عليها بالضرب

وأكدت الزوجة"حنان.خ"، فى دعواها التى حملت رقم 3145 لسنة 2018، أنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي واللفظى على يديه، وفق للشهود والتقارير الطبية، ومحضر قسم الشرطة بالجيزة، بسبب اعتياد زوجها على تعنيفها، وطردها برفقة أولادها ليلا للشارع بملابس المنزل.

وتحكى الزوجة عن سنوات زوجها الـ9 بمحكمة جنح الجيزة قائلة: "أنا أعمل طبيبة بيطرية وخلال سنوات زواجى تعرض أكثر من 6 مرات للإصابة على يد زوجى بجروح وكدمات خطيرة بسبب عنفه ورفضه العمل واعتماده على ما اتقاضاه من أموال".

وتابعت: "اتضح أنه تزوجني من أجل راتبى، فكنت أنفق عليه وهو يجلس بالمنزل، وعندما أشكو أتعرض للتعذيب، وتسبب فى إجهاضى مرتبن بسبب جنونه وجبروته".

وأكدت حنان : "كنت أذهب لعملى وعلامات الكدمات تملأ جسدى، مما تسبب فى تدهور حالتى النفسية وأطفالى، بسبب تعليق زملائى، ورفض أهلى تطليقى منه وإجبارى على الرجوع له فى كل مرة ".

وأشارت:" تطورت الخلافات بينى وزوجى إلي تعذيبى بالحرق وتهديدى بالسلاح الأبيض، وفى آخر خلاف تعرضت للضرب المبرح والطرد ورفض إعطائى أبنائى ووهددنى بقتلهم مما دفعنى للذهاب لقسم شرطة الجيزة وشكوته"، وتابعت مضيفة: "أقمت دعوى طلاق للضرر خوفا علي حياتي وأبنائى من تهديداته".

دعوى طلاق،خلافات زوجيه،ضرب الزوجات،جنحه ضرب،اخبار الحوادثقضت محكمة الجيزة بحبس الزوج"مصطفى.خ.ع"،3 سنوات ،بتهمة الإساءة لزوجته وقيامه بتعنيفها بالسب والقذف وتشويه سمعتها بإتهامات باطلة واعتياده ضربها،مما سبب لها بعض الإصابات التى أستلزمت أكثر من21 يوم للعلاج.