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الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:41 م
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-3-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:02 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-3-2018 وارتفاع العملة الأوروبية عملة اليورو - أرشيفية





كتبت- هبة حسام
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سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعاً أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء 20-3-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر اليورو اليوم إلى 21.64 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.63 جنيه للشراء، و 21.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك المركزى.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

 21.6363 جنيه للشراء

21.7605 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 21.64 جنيه للشراء

21.79 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.63 للشراء

21.78  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.68  للشراء

21.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 21.63 للشراء

 21.80 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.63 للشراء

21.79 للبيع

ميركل: على الاتحاد الأوروبى انتهاج سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين

 وفى سياق آخر، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد صرحت أمس الاثنين، أنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن ينتهج سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين.

وقالت ميركل عبر مترجم فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى "يجب أن تكون لدينا سياسة مشتركة تجاه روسيا والصين".

وأضافت ميركل أيضا أن مستقبل الاتحاد الأوروبى بأسره مهم لحكومتها وليس فقط مستقبل منطقة اليورو أو بعض مجموعات الدول الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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سعر اليورو

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