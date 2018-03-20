رئيس الوزراء يلتقى السفير الكويتى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك - صور

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد صالح الذويخ، السفير الكويتى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد التقى أمس الإثنين، السفير على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة، لتسليم رسالة من الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وذلك فى اطار متابعة نتائج المباحثات الثنائية التى عقدت بينهما فى القاهرة فى 13 مارس الجارى.