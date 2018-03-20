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جامعة عين شمس: ليلى علوى تشارك اليوم فى مؤتمر حول مكافحة "فيروس سى"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 ص
جامعة عين شمس: ليلى علوى تشارك اليوم فى مؤتمر حول مكافحة "فيروس سى" الفنانة ليلى علوى





كتب – محمود راغب
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أعلنت جامعة عين شمس، مشاركة الفنانة ليلى علوى فى مؤتمر كلية التمريض حول مكافحة فيروس سى وطرق علاجه، وذلك بحضور مندوبين عن وزارتى الصحة والتعليم العالى.
 
ويهدف المؤتمر الذى يستمر على مدى يومين إلى تعريف الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بمرض فيرس سى وأسبابه وطرق علاجه والوقاية منه.
 
وتتضمن فعاليات المؤتمر ندوات تعريفية وتثقيفية ثم اختيار طلاب لتدريبهم كبداية لفريق تدريبى لطلاب الكلية بمشاركة طلاب كليات الطب وطب الأسنان.
 

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جامعة عين شمس

ليلى علوى

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