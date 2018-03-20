جامعة عين شمس: ليلى علوى تشارك اليوم فى مؤتمر حول مكافحة "فيروس سى"الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 ص
الفنانة ليلى علوى
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
أعلنت جامعة عين شمس، مشاركة الفنانة ليلى علوى فى مؤتمر كلية التمريض حول مكافحة فيروس سى وطرق علاجه، وذلك بحضور مندوبين عن وزارتى الصحة والتعليم العالى.
ويهدف المؤتمر الذى يستمر على مدى يومين إلى تعريف الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بمرض فيرس سى وأسبابه وطرق علاجه والوقاية منه.
وتتضمن فعاليات المؤتمر ندوات تعريفية وتثقيفية ثم اختيار طلاب لتدريبهم كبداية لفريق تدريبى لطلاب الكلية بمشاركة طلاب كليات الطب وطب الأسنان.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة