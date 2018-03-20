video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالصور .. العلامة التجارية"WE" تزين طائرة المنتخب الوطنى خلال كأس العالم 2018

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:50 م
بالصور .. العلامة التجارية"WE" تزين طائرة المنتخب الوطنى خلال كأس العالم 2018





كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

قال المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE ، أنه فخور بحصول  "مصر للطيران" التى وصفها بالشركة "الشقيقة" على عقد رعاية المنتخب وكونها الناقل الرسمى للمنتخب المصرى، موضحا أن حلم الوصول إلى كاس العالم بالنسبة للمصرية للاتصالات مختلف.

وأضاف "البحيرى" بشأن الاحتفالية التى أقيمت على هامش إزاحة الستار عن طائرة المنتخب الوطنى التى ستصاحبه فى جميع رحلاته حتى نهاية مسابقة كأس العالم روسيا 2018، "أن رعايتنا للمنتخب جاءت قبل تأهله للمونديال، وبعد أول مباراة من رعايتنا للمنتخب حققنا الفوز واستطاع هذا الجيل العظيم من اللاعبين والإداريين من التأهل لكأس العالم".

وتابع هذا الجيل للمنتخب الوطنى يتمتع بروح التحدى والإصرار وإرادة الفوز وهى نفس صفات علامتنا التجارية "WE".

وقدم البحيرى بالنيابة عن 50 ألف موظف فى مجموعة المصرية للاتصالات التهنئة للشعب المصرى بتحقيق حلم التأهل لكأس العالم بعد انتظار دام 28 عاما، معربا عن تمنياته للمنتخب بالتوفيق فى المونديال وأن WE ستقف وراء منتخبنا القومى وكلنا تفاؤل بأن القادم أفضل.

وتزينت الطائرة بالعلامة التجارية الجديدة للمصرية للاتصالات "WE" الراعى المصرى للمنتخب القومى، واستطاعت الطائرة بتصميمها الرائع ولونها المميز أن تلفت أنظار جميع الحاضرين من الوزراء وقيادات قطاع الطيران وقيادات المصرية للاتصالات، بل وأنظار الملايين ممن تابعوا الاحتفالية عبر شاشات التليفزيون.

وقد شارك  فى الحفل العديد من الوزراء والقيادات الحكومية وقيادات قطاع الطيران والشركات الراعية.

3f3e4e6a-3f7e-4ef0-8573-921a3f6a6152



4d430e16-d546-4480-b769-264eb35af7d6

 
7b548ca4-f432-4eb1-8f5d-b005fb98b778



 

 

0018a4fa-9d64-4a9e-880f-b0a040c8af34


 

 

99c6c578-6d9d-447a-819e-6bbd3cfe7186


 

 

e64eecda-dd66-48e6-b93d-26e64653ccb5

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصرية للاتصالات WE الراعى الرئيسى للبعثة المصرية بالأولمبياد الخاص بأبوظبى

المصرية للاتصالات توقع شراكة مع نادى هليوبوليس لتقديم خدمات متكاملة

"بلتون" تتوقع استحواذ "المصرية للاتصالات" على 5% من سوق المحمول فى 2018

المصرية للاتصالات

المنتخب القومى

مصر للطيران

كأس العالم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة