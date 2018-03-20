بالصور .. العلامة التجارية"WE" تزين طائرة المنتخب الوطنى خلال كأس العالم 2018







كتبت: هبة السيد

قال المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE ، أنه فخور بحصول "مصر للطيران" التى وصفها بالشركة "الشقيقة" على عقد رعاية المنتخب وكونها الناقل الرسمى للمنتخب المصرى، موضحا أن حلم الوصول إلى كاس العالم بالنسبة للمصرية للاتصالات مختلف.

وأضاف "البحيرى" بشأن الاحتفالية التى أقيمت على هامش إزاحة الستار عن طائرة المنتخب الوطنى التى ستصاحبه فى جميع رحلاته حتى نهاية مسابقة كأس العالم روسيا 2018، "أن رعايتنا للمنتخب جاءت قبل تأهله للمونديال، وبعد أول مباراة من رعايتنا للمنتخب حققنا الفوز واستطاع هذا الجيل العظيم من اللاعبين والإداريين من التأهل لكأس العالم".

وتابع هذا الجيل للمنتخب الوطنى يتمتع بروح التحدى والإصرار وإرادة الفوز وهى نفس صفات علامتنا التجارية "WE".

وقدم البحيرى بالنيابة عن 50 ألف موظف فى مجموعة المصرية للاتصالات التهنئة للشعب المصرى بتحقيق حلم التأهل لكأس العالم بعد انتظار دام 28 عاما، معربا عن تمنياته للمنتخب بالتوفيق فى المونديال وأن WE ستقف وراء منتخبنا القومى وكلنا تفاؤل بأن القادم أفضل.

وتزينت الطائرة بالعلامة التجارية الجديدة للمصرية للاتصالات "WE" الراعى المصرى للمنتخب القومى، واستطاعت الطائرة بتصميمها الرائع ولونها المميز أن تلفت أنظار جميع الحاضرين من الوزراء وقيادات قطاع الطيران وقيادات المصرية للاتصالات، بل وأنظار الملايين ممن تابعوا الاحتفالية عبر شاشات التليفزيون.

وقد شارك فى الحفل العديد من الوزراء والقيادات الحكومية وقيادات قطاع الطيران والشركات الراعية.























