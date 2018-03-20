المعهد العالى للحاسبات بشبرا الخيمة ينظم ندوة لحث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات

المعهد العالى للحاسبات بشبرا الخيمة ينظم ندوة لحث الطلاب على المشاركة فى الانتخاباتالثلاثاء، 20 مارس 2018 03:53 ص
مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية - أرشيفية
كتب محمد حجازى
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ينظم المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بشبرا الخيمة، اليوم، ندوة تثقيفية لحث الطلاب على المشاركة فى الأنتخابات الرئاسية المقبلة التى سوف تعقد يوم 26 و 27 و 28 من شهر مارس الجارى.
يشارك فى الندوة النائب المهندس عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، والدكتورعلاء خليفة رئيس مجلس إدارة المعهد، ومجموعة زوسر التعليمية، والدكتور جابر شعراوى عميد المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات، وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من رجال الدين والسياسيين والتنفيذين و الصحافة والاعلام والتعليم العالى والطلاب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمعهد.
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