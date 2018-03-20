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السعودية: توسيع تجربة حاضنات أطفال الحجاج لحمايتهم من مخاطر الازدحام

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:01 م
السعودية: توسيع تجربة حاضنات أطفال الحجاج لحمايتهم من مخاطر الازدحام حجاج - أرشيفية





كتبت ميرفت رشاد
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عكفت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم على توسيع تجربة حاضنات أطفال الحجاج التى تم تطبيقها فى موسم حج العام الماضى 1438هـ لحجاج الداخل لتشهد فى هذا العام 1439هـ تطبيقها عبر المسار الإلكترونى لحجاج الداخل فى إطار تنظيمها وتطويرها والرقى بأدائها وتحقيق رسالتها وأهدافها تعزيزاً لخدمة ضيوف الرحمن فى ظل رؤية المملكة 2030.

 

وقال " وزارة الحج " عبر موقعها الإلكترونى، إن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، عقد لقاء مع مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدى الحارثى، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة وإدارة التعليم للاستفادة من الكوادر التعليمية والطلابية فى أعمال الحج والعمرة، ومنها الإسهام فى إنجاح تجربة حاضنات أطفال الحجاج وما تحققه من ايجابيات إضافة لتشكيل فريق عمل بين الجانبين لدراسة كافة التفاصيل اللازمة والإطار القانونى فى هذا السياق.

 

ونوه نائب وزير الحج والعمرة بهذا النوع من التعاون مع إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، لكل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام والعناية بهم، حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم فى راحة واستقرار، مؤكداً أهمية هذه المبادرات لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية توفيراً للخدمات التى يحتاجها الحاج والمعتمر والزائر.

 

و ثمنً مدير عام التعليم هذه الخدمات التى تقدم للحجاج والمعتمرين الذين يصطحبون أطفالهم للأماكن المقدسة، كمؤسسات تربوية آمنه ترعى أطفالهم وتقيهم مخاطر الازدحام، والضياع والعدوى وتساهم فى توفير جهود رجال الأمن وتيسير أعمال الحج والعمرة

 

 

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