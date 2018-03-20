أستاذ اقتصاد بجامعة بيل: درجة تعليم الأباء تؤثر فى مستوى الدخل المستقبلى للأبناء

أستاذ اقتصاد بجامعة بيل: درجة تعليم الأباء تؤثر فى مستوى الدخل المستقبلى للأبناءالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:09 م
جانب من اللقاء
كتب: مصطفى عبد التواب
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قال الدكتور جون رومر استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بيل الأمريكية، إن تعليم الأباء ينعكس على دخول أبنائهم مستقبلا، وكلما انخفض مستوى تعليم الأباء انخفض مستقبلا معدل الدخل الخاص بأبنائهم بالمقارنة مع أبناء الآباء المتعلمين تعليما جيداً.
وأضاف رومر، خلال جلسة نقاشية بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن النظرية تعتمد علي الجهود ولا تعتني بالظروف الاستثنائية، مشيراً الي ان بعض الدول تقوم بعض الحكومات على تعويض الفارق وإيجاد المساوة في الفرص التعليمية والصحية.
وتابع رومر مؤكدا علي أن هناك اسباب اخري تفرض عدم التكافؤ في الفرص، تنطلق من ظروف كل بلد، كاللون والعرق فى بعض البلدان مثل الولايات المتحدة.
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