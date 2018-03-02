وزير التجارة: 1.9مليار دولار صادرات.. وانخفاض العجز التجارى 11% خلال يناير







كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة كبيرة خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2017 حيث سجلت 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار محققه زيادة نسبتها 16%، مشيرا إلى أن الواردات المصرية خلال يناير الماضى شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 4% حيث سجلت 4.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الماضى 2017 .

وأشار الوزير إلى أن عجز الميزان التجارى خلال شهر يناير الماضى حقق انخفاضاً بنسبة 11% حيث سجل 2.69 مليار دولار مقابل 3.04 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الماضى ، لافتا إلى أن اجمالى حجم التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير الماضى بلغ 6.5 مليار دولار.

جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير عن مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات التجارة الخارجية المصرية خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2017 .

وقال الوزير، إن المؤشرات الايجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

وقال الوزير إن عدد من القطاعات التصديرية شهدت تحسناً كبيراً خلال شهر يناير الماضى منها صادرات قطاع مواد البناء والتى حققت قفزة كبيرة فى حجم الصادرات حيث بلغت 559 مليون دولار مقابل 426 مليون دولار خلال يناير 2017 محققه نسبة زيادة قدرها 31.2% ، كما بلغت صادرات المواد الكيماوية والأسمدة 364 مليون دولار مقارنة بـ287 مليون دولار خلال شهر يناير 2017 محققه نسبة زيادة قدرها 26.8% .

كما بلغت صادرات الحرف اليدوية 14 مليون دولار مقارنة بـ 12 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضى محققه نسبة زيادة قدرها 15.7% ، كما بلغت صادرات الملابس الجاهزة 116 مليون دولار مقابل 104 مليون دولار خلال شهر يناير 2017 محققه نسبة زيادة قدرها 11.5% .

وتابع الوزير أن صادرات الاغذية المصنعة بلغت 214 مليون دولار مقابل 206 مليون دولار خلال يناير من العام الماضى محققة زيادة قدرها 3.8% ، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الالكترونية 170 مليون دولار مقارنة بـ164 مليون دولار خلال يناير 2017 محققه زيادة قدرها 4% ، كما بلغت صادرات المنتجات الجلدية 9 مليون دولار مقارنة بـ 8 مليون دولار خلال يناير 2017 محققه زيادة قدرها 8.7% ، كما بلغت صادرات المنتجات الدوائية 32 مليون دولار مقارنة بـ 30 مليون دولار خلال يناير 2017 محققه زيادة قدرها 5.2% .

وقال الوزير إن أهم الأسواق المستقبله للصادرات المصرية خلال شهر يناير 2018 تضمنت أسواق الاتحاد الاوروبى حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد 557 مليون دولار مقابل 451 مليون دولار خلال يناير 2017 بنسبة زيادة بلغت 24% ، كما بلغت قيمة الصادرات لأسواق الدول العربية 766 مليون دولار مقابل 726 مليون دولار خلال شهر يناير 2017 بنسبة زيادة قدرها 6% ، أما عن الصادرات المصرية للدول الافريقية غير العربية فقد بلغت 97 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى محققه نسبة زيادة قدرها 27%، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الامريكية 88 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار خلال شهر يناير 2017.

وأشار الوزير إلى أن الاجراءات والسياسات التى تبذلها وزارة التجارة والصناعة فى اطار استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 ساهمت فى خفض الواردات المصرية خلال شهر يناير بنسبة ملموسة فى مختلف القطاعات بلغت 4% حيث انخفضت واردات الصناعات الهندسية والالكترونية بنسبة 10.8% حيث بلغت مليار و 110 مليون دولار مقارنة بـ مليار و 244 مليون دولار خلال يناير 2017 ، كما انخفضت واردات المنتجات الدوائية بنسبة 9.6% حيث بلغت 221 مليون دولار مقارنة بـ 245 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى ،كما انخفضت واردات الاغذية المصنعة بنسبة 0.6% حيث بلغت 447 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار خلال يناير 2017

وقال الوزير إن الواردات المصرية القادمة من الاتحاد الاوروبى انخفضت خلال شهر يناير الماضى بنسبة 23% حيث بلغت مليار و 396 مليون مقابل مليار و 812 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى ، كما انخفضت الواردات القادمة من اسواق الدول العربية بنسبة 15% حيث بلغت 268 مليون دولار مقابل 317 مليون دولار خلال يناير 2017 .

وقال الوزير ان اهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضى تضمنت الامارات العربية المتحدة وتركيا وايطاليا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية واسبانيا والمملكة المتحدة ولبنان والاردن بالاضافة الى سويسرا والمانيا وفرنسا وهولندا والهند وروسيا والعراق .