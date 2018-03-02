غرفة تكنولوجيا المعلومات: انعقاد مؤتمر "وطن رقمى 5" الاثنين المقبل







كتبت هبه السيد

تعقد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات المؤتمر السنوى "وطن رقمى 5" يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 5 إلى 6 مارس 2018 تحت رعاية وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى.

وسيكون بمثابة ملتقى للشركات أعضاء الغرفة والشركات والمصانع أعضاء الغرف الصناعية الأخرى باتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات مستثمرين 6 أكتوبر، العاشر من رمضان بهدف رفع الوعى بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصناعات المختلفة.

ويشمل المؤتمر معرض يضم حوالى 80 شركة IT عضو بالغرفة والمؤتمر الرابع لأمن المعلومات حول "مجتمع رقمى أمن" والمنتدى الثالث للتسويق والتجارة الرقمية " Digital Marketing and E-commerce " والمنتدى الثانى حول سلسلة الكتل BlockChain ومجموعة من ورش العمل وندوات التوعية حول أهمية تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على الصناعات الأخرى ( توطين التكنولوجيا).