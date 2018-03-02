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سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية

الجمعة، 02 مارس 2018 12:41 م
سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية الدولار





رانيا فزاع
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  سجل سعر الدولار اليوم الجمعة  ثباتا عند سعر ختام التعاملات المصرفية أمس، حيث بلغ سعر الدولار فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى،  17.56 جنيه للشراء، و 17.66 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم  الجمعة، أول أيام العطلة الأسبوعية، عند سعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى أمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم، وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5903 جنيه للشراء، و 90317.6 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 .5917 جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك مصر

 17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

 717.5جنيه للشراء

17.67  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.58 جنيه للشراء

 17.68 جنيه للبيع


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