video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تويوتا: الضرائب الأمريكية على الصلب والألومنيوم ترفع أسعار السيارات

الجمعة، 02 مارس 2018 11:48 ص
تويوتا: الضرائب الأمريكية على الصلب والألومنيوم ترفع أسعار السيارات تويوتا





أ ف ب
إضافة تعليق

حذرت مجموعة تويوتا لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، من "الأثر السلبى" للضرائب الباهظة التى يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها على واردات الفولاذ والألومنيوم ، مؤكدة أن هذه الرسوم ستؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار السيارات فى السوق الأميركية.

وقالت تويوتا فى بيان أن "أكثر من 90% من الفولاذ والالومنيوم اللذين نشتريهما (للسوق الأميركية) يأتى من الولايات المتحدة نفسها".

وأضافت "لكن قرار الحكومة فرض ضرائب كبيرة على الفولاذ والالومنيوم سيكون له أثر سلبى على مصنعى السيارات والموردين والمستهلكين لأنها ستزيد بقوة الاكلاف وبالتالى اسعار السيارات والشاحنات المباعة فى الولايات المتحدة".

وفى العام 2017 باعت تويوتا اكثر من 2,4 ملايين سيارة فى الولايات المتحدة التى تعتبر السوق الاولى للمجموعة اليابانية.

وكان ترامب أعلن الخميس أنه سيفرض رسوما باهظة على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالومينيوم ما يهدد بحرب تجارية مع شركائه التجاريين الاساسيين وبينهم الصين والاتحاد الاوروبي.

وقال ترامب ان هذه الرسوم "سأصادق عليها الاسبوع المقبل".

وسارع رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر الى الرد على ترامب بالقول ان الاتحاد الاوروبى "سيرد بقوة وفى شكل متكافىء دفاعا عن مصالحه".

وقال يونكر فى بيان "نأسف بشدة" للقرار الأمريكى مضيفا ان المفوضية ستقدم "فى الايام المقبلة اقتراحا بإجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة تنسجم مع قواعد منظمة التجارة العالمية لإعادة التوازن الى الوضع".

واعتبر رئيس المفوضية الاوروبية ان الخطوة الأمريكية هى "اجراء صارخ لحماية الصناعة" الوطنية فى الولايات المتحدة لكنها "لا تستند إلى تبرير مرتبط بالأمن القومى "، مضيفا "بدلا من تقديم حل ، فان هذا القرار سيفاقم الأمور. لن نبقى مكتوفى الأيدى فى وقت تتعرض فيه صناعتنا لإجراءات ظالمة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

100 مليون دولار دعم من تويوتا وإنتل لشركة ناشئة تطور تاكسى طائر

أخبار الاقتصاد

أخبار السيارات

تويوتا

أخبار تويوتا

السيارات



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة