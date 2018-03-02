تقارير إحصائية تكشف: 1657 حادث قطار فى 2017.. نتج عنها 61 مصابا و29 متوفى







كتبت- هبة حسام

فى نشرته المعلوماتية التى يصدرها شهرياً، يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدداً كبيراً من الأرقام والمؤشرات حول قطاعات مختلفة، من ضمن هذه القطاعات التى يعلن الجهاز أرقاماً حولها، قطاع السكك الحديدية، وما حققته من إيرادات وما نقلته من ركاب وبضائع شهرياً، هذا بالإضافة لعدد حوادق القطارات التى شهدها ذلك الشهر.

وفى قراءة للنشرات المعلوماتية الصادرة عن جهاز الإحصاء على مدار عام 2017، تبين أن إجمالى حوادث القطارات التى حدثت خلال هذا العام، بلغ 1657 حادثا، خلف عنه 61 مصابا و29 حالة وفاة، وجاء شهر أكتوبر الماضى، من أعلى أشهر عام 2017 التى شهدت حوادث للقطارات، حيث بلغ عدد الحوادث فى ذلك الشهر 199 حادث، لم ينجم عنه أى إصابات أو وفيات.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، جاء عدد حوادث القطارات التى تم رصدها خلال عام 2017 شهرياً بدءا من شهر يناير وحتى ديسمبر ..

كالتالى..



شهر يناير 2017



شهد هذا الشهر 105 حادث للقطارات، تخلف عنها 6 مصابين وحالتين وفاة.

شهر فبراير 2017



شهد هذا الشهر 103 حادث للقطارات، تخلف عنها حالتين إصابة وحالة وفاة واحدة.





شهر مارس 2017



شهد هذا الشهر 127 حادث للقطارات، تخلف عنها 3 مصابين و3 حالات وفاة.





شهر أبريل 2017



شهد هذا الشهر 131 حادث للقطارات، تخلف عنها 6 مصابين و 4 حالات وفاة.





شهر مايو 2017



شهد هذا الشهر 159 حادث للقطارات، تخلف عنها 16 مصاب و 5 حالات وفاة.





شهر يونيو 2017



شهد هذا الشهر 116 حادث للقطارات، تخلف عنها مصابين و 3 حالات وفاة.





شهر يوليو 2017



شهد هذا الشهر 142 حادث للقطارات، تخلف عنها 7 مصابين وحالتين وفاة.





شهر أغسطس 2017



شهد هذا الشهر 111 حادث للقطارات، تخلف عنها حالة إصابة واحدة و7 حالات وفاة.





شهر سبتمبر 2017



شهد هذا الشهر 125 حادث للقطارات، تخلف عنها 10 مصابين وحالة وفاة واحدة.





شهر أكتوبر 2017



شهد هذا الشهر 199 حادث للقطارات، ولا يخلف عنها أى إصابات أو حالات وفاة.





شهر نوفمبر 2017



شهد هذا الشهر 161 حادث للقطارات، تخلف عنها 6 مصابين وحالة وفاة واحدة.





شهر ديسمبر 2017



شهد هذا الشهر 178 حادث للقطارات، تخلف عنها حالتين إصابة فقط بدون وفيات.

أما شهر يناير الماضى 2018، شهد 187 حادث قطار، تخلف عنه 3 مصابين، و4 متوفيين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر هو أخر وأحدث رصد لعدد حوادث القطارات فى العام الحالى حتى الآن.