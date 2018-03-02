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تقارير إحصائية تكشف: 1657 حادث قطار فى 2017.. نتج عنها 61 مصابا و29 متوفى

الجمعة، 02 مارس 2018 12:14 ص
تقارير إحصائية تكشف: 1657 حادث قطار فى 2017.. نتج عنها 61 مصابا و29 متوفى حوادث القطارات- أرشيفية





كتبت- هبة حسام
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فى نشرته المعلوماتية التى يصدرها شهرياً، يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدداً كبيراً من الأرقام والمؤشرات حول قطاعات مختلفة، من ضمن هذه القطاعات التى يعلن الجهاز أرقاماً حولها، قطاع السكك الحديدية، وما حققته من إيرادات وما نقلته من ركاب وبضائع شهرياً، هذا بالإضافة لعدد حوادق القطارات التى شهدها ذلك الشهر.

وفى قراءة للنشرات المعلوماتية الصادرة عن جهاز الإحصاء على مدار عام 2017، تبين أن إجمالى حوادث القطارات التى حدثت خلال هذا العام، بلغ 1657 حادثا، خلف عنه 61 مصابا و29 حالة وفاة، وجاء شهر أكتوبر الماضى، من أعلى أشهر عام 2017 التى شهدت حوادث للقطارات، حيث بلغ عدد الحوادث فى ذلك الشهر 199 حادث، لم ينجم عنه أى إصابات أو وفيات.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، جاء عدد حوادث القطارات التى تم رصدها خلال عام 2017 شهرياً بدءا من شهر يناير وحتى ديسمبر ..

 

كالتالى..
 

شهر يناير 2017
 

شهد هذا الشهر 105 حادث للقطارات، تخلف عنها 6 مصابين وحالتين وفاة.

 

يناير 2017 و 2018
 
 

شهر فبراير 2017
 

شهد هذا الشهر 103 حادث للقطارات، تخلف عنها حالتين إصابة وحالة وفاة واحدة.

 

فبراير
 

 

شهر مارس 2017
 

شهد هذا الشهر 127 حادث للقطارات، تخلف عنها 3 مصابين و3 حالات وفاة.

 

مارس
 

 

شهر أبريل 2017
 

شهد هذا الشهر 131 حادث للقطارات، تخلف عنها 6 مصابين و 4 حالات وفاة.

 

ابريل
 

 

شهر مايو 2017
 

شهد هذا الشهر 159 حادث للقطارات، تخلف عنها 16 مصاب و 5 حالات وفاة.

 

مايو
 

 

شهر يونيو 2017
 

شهد هذا الشهر 116 حادث للقطارات، تخلف عنها مصابين و 3 حالات وفاة.

 

يونيو
 

 

شهر يوليو 2017
 

شهد هذا الشهر 142 حادث للقطارات، تخلف عنها 7 مصابين وحالتين وفاة.

 

يوليو
 

 

شهر أغسطس 2017
 

شهد هذا الشهر 111 حادث للقطارات، تخلف عنها حالة إصابة واحدة و7 حالات وفاة.

 

أغسطس
 

 

شهر سبتمبر 2017
 

شهد هذا الشهر 125 حادث للقطارات، تخلف عنها 10 مصابين وحالة وفاة واحدة.

 

سبتمبر
 

 

شهر أكتوبر 2017
 

شهد هذا الشهر 199 حادث للقطارات، ولا يخلف عنها أى إصابات أو حالات وفاة.

 

أكتوبر
 

 

شهر نوفمبر 2017
 

شهد هذا الشهر 161 حادث للقطارات، تخلف عنها 6 مصابين وحالة وفاة واحدة.

 

نوفمبر
 

 

شهر ديسمبر 2017
 

شهد هذا الشهر 178 حادث للقطارات، تخلف عنها حالتين إصابة فقط بدون وفيات.

 

ديسمبر
 
 

أما شهر يناير الماضى 2018، شهد 187 حادث قطار، تخلف عنه 3 مصابين، و4 متوفيين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر هو أخر وأحدث رصد لعدد حوادث القطارات فى العام الحالى حتى الآن.

 
يناير 2017 و 2018
 

 

وكانت محافظة البحيرة شهدت أمس حادث تصادم قطار بضائع بعربتين من قطار ركاب بعد انفصالهما عن قطار المناشى بالبحيرة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من ركاب قطار المناشى.

 

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