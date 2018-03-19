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وزارة التخطيط: انخفاض نسبة العجز الكلى لـ 4.2% خلال النصف الأول

الإثنين، 19 مارس 2018 11:52 ص
وزارة التخطيط: انخفاض نسبة العجز الكلى لـ 4.2% خلال النصف الأول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب : مصطفى عبد التواب
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن  نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى انخفضت لتصل إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 17/2018 مقارنة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.
 
 
جدير بالذكر أن  الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثاني والنصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 خلال مؤتمر صحفى عقد بمحافظة الفيوم فبراير الماضى.


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هاله السعيد

التخطيط

العجز الكلى

الناتج المحلى

المؤشرات الاقتصادية




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