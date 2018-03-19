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محمد طارق رئيسًا لاتحاد طلاب "الأهرام الكندية" وصلاح الدين بدر نائبًا

الإثنين، 19 مارس 2018 04:40 م
محمد طارق رئيسًا لاتحاد طلاب "الأهرام الكندية" وصلاح الدين بدر نائبًا رئيس اتحاد الأهرام الكندية مع رئيس الجامعة





وائل ربيعى
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أعلن الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، فوز محمد طارق بمنصب رئيس الاتحاد العام لطلاب الجامعة، وصلاح الدين بدر بمنصب النائب، فى الانتخابات التى أجريت اليوم الإثنين، بين رؤساء اتحادات كليات الجامعة ونوابهم.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان إعلامى للجامعة اليوم، أن مجلس الاتحاد العام للطلاب يضم رؤساء اتحادات الكليات الفائزون، محمد طارق ومصطفى عزت رئيس اتحاد كلية الصيدلة ونائبه، صلاح الدين بدروأحمد السيد  للهندسة، أحمد عبد التواب وعبد الله محمد للأسنان، هادى أيمن وعلى سيد لإدارة الأعمال، كريم عاطف ومحمود يحيى للحاسبات، عمر ناصر وعلى ربيع للإعلام.

وأشار إسماعيل إلى أن الجامعة شهدت هذا العام انتخاب قيادات جديدة للاتحاد العام فى مشاركة طلابية هى الأكثر فى تاريج الجامعة، ما يعكس قيم المشاركة الإيجابية والتداول الديموقراطى لدى الطلاب.

وأكد الدكتور فاروق إسماعيل، أن سياسة إقامة انتخابات اتحادات طلاب كليات الجامعة فى الفصل الدراسى الثانى أتاحت الفرصة لطلاب الفرقة الأولى للمشاركة فى الأنشطة وتكوين قاعدة طلابية تسمح لهم بالترشح والمنافسة على عضوية الاتحادات.


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جامعة الاهرام الكندية

اتحاد طلاب

انتخابات اتحاد الطلاب




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