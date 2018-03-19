صور.. وزارة التضامن تنقذ مسنة من أمام مسجد الحسين وتودعها دار رعاية

صور.. وزارة التضامن تنقذ مسنة من أمام مسجد الحسين وتودعها دار رعايةالإثنين، 19 مارس 2018 05:13 م
التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسنه من أمام مسجد الإمام الحسين
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه بناءً على البلاغ الوارد على الخط الساخن (١٦٤٣٩) لفريق التدخل السريع المركزى بشأن تواجد سيدة مسنة بلا مأوى تفترش الساحة الداخلية لبوابات مسجد الإمام الحسين بحى الجمالية - القاهرة، توجه أعضاء الفريق على الفور إلى مكان تواجد السيدة المسنة، وتبين أنها تدعى سهير محمد عبد الوهاب، وتبلغ من العمر حوالى 62 عاما، وليس لديها أى أوراق تثبت شخصيتها وأنها متواجدة بالشارع منذ عام.
وأضافت الوزارة فى بيان اليوم أنه بعد محاولات عديدة نجح أعضاء الفريق فى إقناعها الانتقال والإقامة بأحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم إيداعها دار عقيلة السماع بحلوان لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية الأزمة له.
التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسنه من أمام مسجد الإمام الحسين
التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسنه من أمام مسجد الإمام الحسين
التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسنه من أمام مسجد الإمام الحسين
التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسنه من أمام مسجد الإمام الحسين
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