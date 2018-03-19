صور.. موسى مصطفى موسى: أتخذ إجراءات قانونية ضد المغرضين من أعداء الوطن







كتبت: سمر سلامة

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى بيانا، قال فيه إنه ظهر فى الآونة الأخيرة بعض المغرضين من أعداء الوطن فى الداخل ممن يتلقون تمويلات خارجية بهدف التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والعمل على إثارة البلبلة، ونشر معلومات كاذبة مدعمة بالتزوير من خلال قيامهم بعمل لافتات تحتوى على عبارات تدل على مساندتى للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وهذا يتنافى مع المبادىء والأخلاق.

وأكد مصطفى فى بيانه أن هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج قاموا أيضا بالترويج لأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى وتويتر تفيد بأننى تقدمت ببلاغ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خرق حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الصمت الانتخابى ، وهذا لم يحدث.

وشدد المرشح الرئاسى على أنه يسعى إلى أن تنتهى الانتخابات الرئاسية بشرف ونزاهة وحب للوطن وعدم إعطاء الفرصة للمغرضين وأعداء الوطن بإحداث وقيعه بين المرشحان فى انتخابات الرئاسة.

واختتم بيانه بقوله: "نحذر كل من تسول له نفسه الاستمرار فى هذه المهزلة ممن يحاولون التلاعب بمشاعر المواطن المصرى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج وتقديمهم إلى المحاكمة"، مشيرا إلى أنه مرفق بالبيان صور للأكاذيب وما يتم ترويجه من المغرضين ضده.



موسى مصطفى موسى

أحد اللافتات المنسوبة للمرشح الرئاسى موسى مصطفى