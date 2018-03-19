صور.. موسى مصطفى موسى: أتخذ إجراءات قانونية ضد المغرضين من أعداء الوطن

صور.. موسى مصطفى موسى: أتخذ إجراءات قانونية ضد المغرضين من أعداء الوطنالإثنين، 19 مارس 2018 11:03 ص
كتبت: سمر سلامة
أصدر المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى بيانا، قال فيه إنه ظهر فى الآونة الأخيرة بعض المغرضين من أعداء الوطن فى الداخل ممن يتلقون تمويلات خارجية بهدف التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والعمل على إثارة البلبلة، ونشر معلومات كاذبة مدعمة بالتزوير من خلال قيامهم بعمل لافتات تحتوى على عبارات تدل على مساندتى للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وهذا يتنافى مع المبادىء والأخلاق.
وأكد مصطفى فى بيانه أن هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج قاموا أيضا بالترويج لأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى وتويتر تفيد بأننى تقدمت ببلاغ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خرق حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الصمت الانتخابى ، وهذا لم يحدث.
وشدد المرشح الرئاسى على أنه يسعى إلى أن تنتهى الانتخابات الرئاسية بشرف ونزاهة وحب للوطن وعدم إعطاء الفرصة للمغرضين وأعداء الوطن بإحداث وقيعه بين المرشحان فى انتخابات الرئاسة.
واختتم بيانه بقوله: "نحذر كل من تسول له نفسه الاستمرار فى هذه المهزلة ممن يحاولون التلاعب بمشاعر المواطن المصرى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج وتقديمهم إلى المحاكمة"، مشيرا إلى أنه مرفق بالبيان صور للأكاذيب وما يتم ترويجه من المغرضين ضده.
موسى مصطفى موسى
لافتة منسوبة للمرشح الرئاسى موسى مصطفى
فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال
فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
بركة
رجل نبيل .. متحضر .. خلوق .. وطني .
محاولات يائسة من الفوضويبن لعمل ذوبعات ومفبركات واشاعات وأكاذيب تؤثر على الانتخابات .. كانوا مع بعض الاعلاميبن عايزين حملات انتخابية مليانة شتايم وتطاول وتحقير لانجازات الغير على طريقة الديمقراطية المذيفة بتاعة ماما أمريكا .. صدمهم هذا الرجل الرائع حين اوضح أنه جاء ليضيف للانجازات في حالة فوزه وليس لتدميرها وانه مع استقرار الدولة واستمرار البناء .. من ساعتها وهم لايتوقفون عن التشويه .. إيه المانع اننا نقدم للعالم نموذج مصري جديد للديمقراطية ( المحترمة .. المهذبة .. الواقعية .. المتحضرة ) .. شكرا أيها الرجل النبيل