video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. موسى مصطفى موسى: أتخذ إجراءات قانونية ضد المغرضين من أعداء الوطن

الإثنين، 19 مارس 2018 11:03 ص
صور.. موسى مصطفى موسى: أتخذ إجراءات قانونية ضد المغرضين من أعداء الوطن المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى





كتبت: سمر سلامة
إضافة تعليق

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى بيانا، قال فيه إنه ظهر فى الآونة الأخيرة بعض المغرضين من أعداء الوطن فى الداخل ممن يتلقون تمويلات خارجية بهدف التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والعمل على إثارة البلبلة، ونشر معلومات كاذبة مدعمة بالتزوير من خلال قيامهم بعمل لافتات تحتوى على عبارات تدل على مساندتى للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وهذا يتنافى مع المبادىء والأخلاق.

 

وأكد مصطفى فى بيانه أن هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج قاموا أيضا بالترويج لأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى وتويتر تفيد بأننى تقدمت ببلاغ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خرق حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الصمت الانتخابى ، وهذا لم يحدث.

 

وشدد المرشح الرئاسى على أنه يسعى إلى أن تنتهى الانتخابات الرئاسية بشرف ونزاهة وحب للوطن وعدم إعطاء الفرصة للمغرضين وأعداء الوطن بإحداث وقيعه بين المرشحان فى انتخابات الرئاسة.

 

واختتم بيانه بقوله: "نحذر كل من تسول له نفسه الاستمرار فى هذه المهزلة ممن يحاولون التلاعب بمشاعر المواطن المصرى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج وتقديمهم إلى المحاكمة"، مشيرا إلى أنه مرفق بالبيان صور للأكاذيب وما يتم ترويجه من المغرضين ضده.

 


موسى مصطفى موسى
 
أحد اللافتات المنسوبة للمرشح الرئاسى موسى مصطفى
 

لافتة منسوبة للمرشح الرئاسى موسى مصطفى

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا

الصحف المصرية: استمرار ملحمة طوابير الانتخابات أمام سفارات مصر.. قمة مصرية سودانية بالاتحادية اليوم.. اتفاق مصرى إماراتى على التصدى لتدخلات الخارجية.. محمد صلاح: جيل المنتخب قادر على إسعاد المصريين بالمونديال

إكرام كريم تكتب من الرياض: الانتخابات الرئاسية بالخارج وعظمة شعب

انتهاء تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية بقنصلية لوس أنجلوس وبدء الفرز

سفير مصر بالكويت: أرسلنا نتيجة التصويت إلكترونيا للوطنية للانتخابات

مقالات الصحف: وجدى زين الدين يحلل مطلب بريطانيا "الخبيث" بزيارة "المعزول".. مجدى سرحان يتساءل عن فشل مقاطعة انتخابات الرئاسة.. مكرم محمد أحمد يرصد تقرير الأمم المتحدة عن الدول السعيدة.. جلال عارف يشكر محمد صلاح

اخبار مصر

الانتخابات الرئاسية

المصريين بالخارج

الهيئة الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بركة

رجل نبيل .. متحضر .. خلوق .. وطني .

محاولات يائسة من الفوضويبن لعمل ذوبعات ومفبركات واشاعات وأكاذيب تؤثر على الانتخابات .. كانوا مع بعض الاعلاميبن عايزين حملات انتخابية مليانة شتايم وتطاول وتحقير لانجازات الغير على طريقة الديمقراطية المذيفة بتاعة ماما أمريكا .. صدمهم هذا الرجل الرائع حين اوضح أنه جاء ليضيف للانجازات في حالة فوزه وليس لتدميرها وانه مع استقرار الدولة واستمرار البناء .. من ساعتها وهم لايتوقفون عن التشويه .. إيه المانع اننا نقدم للعالم نموذج مصري جديد للديمقراطية ( المحترمة .. المهذبة .. الواقعية .. المتحضرة ) .. شكرا أيها الرجل النبيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة