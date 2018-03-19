صور.. "تعليم القاهرة" تنظم المعرض السنوى للتعليم الفنى

صور.. "تعليم القاهرة" تنظم المعرض السنوى للتعليم الفنىالإثنين، 19 مارس 2018 04:52 م
المعرض السنوى للتعليم الفنى بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المعرض السنوى للتعليم الفنى بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر، بحضور الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والمهندسة انتصار مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى بوزارة التربية والتعليم.
وعرض الطلاب المشاركين فى المعرض منتجات أقسام عديدة منها الميكانيكا – الكهرباء – التغذية – التربية الفنية – الزخرقة – النجارة – مشغولات يدوية – نسيج – طباعة حرارية، والتى نالت إعجاب الجميع، وإشادة واسعة.
حضر المعرض منال محمود حسنين مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، ومحمد فؤاد رئيس حى شبرا، وعدد من قيادات المديرية والتعليم الصناعى والتجارى ومدير إدارة التجهيزات ومدير إدارة التطوير والجودة ومديرين إدارات التعليم الفنى بالإدارات التعليمية، وهانى جلال وكيل إدارة شرق مدينة نصر.
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