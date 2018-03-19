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الإثنين، 19 مارس 2018 02:44 م
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سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية تنظم ورش لصناعة المشغولات الجلدية

الإثنين، 19 مارس 2018 02:03 م
سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية تنظم ورش لصناعة المشغولات الجلدية مكتبة الاسكندرية





الإسكندرية – جاكلين منير
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نظمت إدارة سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة الفيوم،ورش عمل لصناعة وتصميم المشغولات الجلدية، وذلك بمقر سفارة المعرفة بجامعة الفيوم.
 
تهدف هذه الورش،إلى تعريف المتدربين بأدوات الجلد واستخداماتها، وأنواع الجلود وخاماتها المختلفة ومصادرها،وكيفية صنع بعض المنتجات الجلدية،من خلال تقنيات الجلد الضغط، الحرق والرسم والتلوين والتخريم والتدكيك والجدل.
 
وشهدت ورش العمل، تفاعلًا بين المشاركين والمدربة الدكتورة ولاء حسن، حيث قامت بتدريبهم على كيفية عمل المشغولات الجلدية بالجلد الطبيعى وباستخدام الورنيش،وأيضًا التعريف بتقنيات التلوين والرسم على الجلد الطبيعى،وعمل نماذج من الجلد.
 
 
 
 

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