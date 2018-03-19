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"سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية" يطرح مشروع تمويل وتشغيل أكبر ميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 19 مارس 2018 01:34 م
"سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية" يطرح مشروع تمويل وتشغيل أكبر ميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر الدكتور هانى سرى الدين رئيس مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية





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- سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية مستشار للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

- إنشاء أكبر ميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر بطاقة 720 حاوية فى اليوم

- المرحلة الأولى للميناء تقام على مساحة 100 فدان بقيمة 100 مليون دولار

 

 

يستعد مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية بالتعاون مع مكتب آلن أند أوفرى -ممثلين قانونيين عن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة –لطرح مشروع تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أكبر ميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر، على أن تبدأ أعمال إنشائه فى الربع الأخير من 2018، بطاقة استيعابية تبلغ 720 حاوية عشرين قدم فى اليوم الواحد، بقيمة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار.

وقال الدكتور هانى سرى الدين رئيس مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية : " مكتبنا هو الشريك المحلى لمكتب آلن أند أوفرى الذى تم تعيينهم من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ليقدموا الخدمات الاستشارية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فيما يتعلق بإنشاء هذا الميناء الاستراتيجي، وتطوير التعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص لتمويل وإنشاء وصيانة واستغلال الميناء الجديد".

خصصت الحكومة مساحة إجمالية تبلغ 400 فدان بمدينة 6 أكتوبر لإقامة ميناء جاف به منطقة لوجستية، وتم تقسيم المساحة إلى مرحله أولى بمساحة 100 فدان مخصصة لإقامة الميناء الجاف بداخله وحدة تخليص جمركى للحاويات القادمة من ميناءى الإسكندرية والدخيلة، وهى المنطقة الخاصة بالمشروع الذى يقوم مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية بإعداد الدراسات القانونية له، أما المرحلة الثانية فتقع على مساحة 300 فدان سيتم تخصيصها بالكامل لإنشاء مركز لوجيستى لتخزين وخدمة الحاويات بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية.

وأضاف الدكتور هانى سرى الدين: "لقد قمنا بإعداد الدراسات القانونية للمشروع "المرحلة الأولى 100 فدان" ونقوم حالياً بصياغة مستندات الطرح التى من بينها عقد المشاركة الذى سيتم إبرامه بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافه وصاحب العطاء الفائز".

يتميز المشروع بموقع استراتيجى لقربه من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وقلب مدينة القاهرة، وارتباطه بشبكة السكك الحديدية، مما يسمح بتخفيف العبء عن ميناءى الإسكندرية والدخيلة، نظراً لوجود دائرة للتخليص الجمركى بداخله.


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مكتب سرى الدين

مكتب الن اند اوفرى

مدينة 6 أكتوبر




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