"انزل شارك".. ندوة بجامعة عين شمس الأربعاء للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

"انزل شارك".. ندوة بجامعة عين شمس الأربعاء للتوعية بالمشاركة فى الانتخاباتالإثنين، 19 مارس 2018 04:00 ص
الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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تحت رعاية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، تنظم الجامعة ندوة بعنوان "انزل.. شارك"، بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة الأربعاء المقبل.
وتأتي الندوة بحضور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، والشيخ أحمد الترك مدير عام المراكز التدريبية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف.
وتتزامن الندوة مع استعداد المصريون في الداخل للمشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية بهدف رفع الوعي السياسي للمجتمع الجامعي بأهمية المشاركة بحرية وإيجابية ومباشرة حقوقهم السياسية بما يعكس الصورة الإيجابية للمجتمع المصري أمام العالم أجمع.
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