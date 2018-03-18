video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

4670 فيزا كارد للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة فى بورسعيد

الأحد، 18 مارس 2018 08:15 ص
4670 فيزا كارد للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة فى بورسعيد تسليم فيزا تكافل وكرامة





بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد بأنه تم تسليم 4670 فيزا كارد للمستحقين لمشروع برنامج تكافل وكرامة، من بينهم 1153 "كرامة" و3519 "تكافل"، لافتة إلى أن هناك بحوثا ميدانية للتأكد من مدى استحقاق بعض المواطنين للدعم النقدى ليصل لمن ينطبق عليهم الشروط بكل مالها وما عليها، حتى يتسنى له استمرارية الصرف مدى الحياة.

 

وتابعت خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يجب لمن يريد التقدم لبرنامج تكافل أن تنطبق عليه الشروط التالية، ألا يكون الزوج والزوجة من العاملين فى الحكومة أوالقطاعى العام أو الخاص وأن لا يكون مؤمن عليه، وأن يكون لدى الأسرة طفل واحد فى الفئة العمرية من سن يوم إلى 18 سنة، على أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال وأن يكون الأطفال مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

 

وأكدت سوسن أن برنامج كرامة يوفر دعما لكبار السن والمعاقين بشرط أن يكونوا أكثر من 65 سنة ممن ليس لديهم معاش تأمينى أو لديهم معاش أقل من المعاش الاجتماعى، بينما يشترط فى المعاق أن يقدم شهادة من القومسيون الطبى توضح نسبة الإعاقة وعدم قدرته على العمل نتيجة إصابته بمرض مزمن أو عجز يعوقه عن العمل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. محولات الكهرباء تهدد حياة الأطفال ببورسعيد.. صور

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

4670 فيزا كارد للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة