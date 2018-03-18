4670 فيزا كارد للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة فى بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

أكدت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد بأنه تم تسليم 4670 فيزا كارد للمستحقين لمشروع برنامج تكافل وكرامة، من بينهم 1153 "كرامة" و3519 "تكافل"، لافتة إلى أن هناك بحوثا ميدانية للتأكد من مدى استحقاق بعض المواطنين للدعم النقدى ليصل لمن ينطبق عليهم الشروط بكل مالها وما عليها، حتى يتسنى له استمرارية الصرف مدى الحياة.

وتابعت خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يجب لمن يريد التقدم لبرنامج تكافل أن تنطبق عليه الشروط التالية، ألا يكون الزوج والزوجة من العاملين فى الحكومة أوالقطاعى العام أو الخاص وأن لا يكون مؤمن عليه، وأن يكون لدى الأسرة طفل واحد فى الفئة العمرية من سن يوم إلى 18 سنة، على أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال وأن يكون الأطفال مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

وأكدت سوسن أن برنامج كرامة يوفر دعما لكبار السن والمعاقين بشرط أن يكونوا أكثر من 65 سنة ممن ليس لديهم معاش تأمينى أو لديهم معاش أقل من المعاش الاجتماعى، بينما يشترط فى المعاق أن يقدم شهادة من القومسيون الطبى توضح نسبة الإعاقة وعدم قدرته على العمل نتيجة إصابته بمرض مزمن أو عجز يعوقه عن العمل.